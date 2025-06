BURKINA – CENTRE-OUEST – JOURNÉE – NATIONALE – ARBRE – 2024 – BILAN

Reforestation : le site JNA 2024 du Centre-Ouest réussi à 96%

Koudougou, le 13 juin 2025 (AIB) – Faso – La région du Centre-Ouest affiche un taux de réussite impressionnant dans ses efforts de reforestation, avec 96% des plants mis en terre en 2024 ayant survécu.

Ces résultats encourageants ont été observés sur le site de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA) situé dans l’enceinte de la résidence du gouverneur. Sur les 175 plants mis en terre en 2024 sur une superficie estimée à 1,5 hectare, seuls 6 n’ont pas survécu. Les espèces privilégiées pour cette initiative étaient principalement le Cola cordifolia, le Mangifera indica (manguier) et le Peltoforum pterocarpum.

Selon Louis Nebié, directeur régional des Eaux et Forêts, ce succès est attribuable à la bonne protection du site, minimisant ainsi l’impact des facteurs environnementaux défavorables.

Alors que la région du Centre-Ouest célèbre ses succès passés, les regards se tournent déjà vers la 7ème édition de la Journée Nationale de l’Arbre (JNA), qui se tiendra le 21 juin 2025, à Manga, dans la région du Centre-Sud. Cette édition aura pour thème « plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ».

Une réunion préparatoire s’est tenue le mercredi 11 juin 2025 à Koudougou afin de mobiliser la population et assurer une large participation à cet événement national.

L’objectif ambitieux fixé pour cette année est de mettre en terre 5 millions de plants sur l’ensemble du territoire burkinabè. La région du Centre-Ouest s’est engagée à jouer pleinement son rôle dans cet appel patriotique à la reforestation.

La rencontre préparatoire a également été l’occasion de discuter des innovations majeures en matière de reforestation et de la JNA 2025, des stratégies de mobilisation des acteurs et de la capitalisation du nombre de plantes mises en terre. Ces discussions visent à maximiser l’impact de cette journée cruciale pour l’environnement et le bien-être des communautés.

Agence d’information du Burkina

