UACO 2025: installation officielle des membres du Comité scientifique de la 14e édition

Le Ministre de la Communication de la culture, des arts et du tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a présidé la cérémonie d’installation des membres du Comité scientifique de la 14e édition des Universités africaines de la communication de Ouagadougou (UACO), ce mardi 3 juin 2025.

Fort d’une dizaine de membres et composé d’enseignants-chercheurs, des professionnels avertis des métiers de l’information et de la communication, le Comité scientifique des UACO 2025 est mandaté pour la conception et la mise en œuvre du contenu scientifique de l’évènement. Il a la lourde responsabilité de définir le thème général ainsi que les sous-thèmes qui serviront de base aux échanges lors de ce rendez-vous majeur du secteur de la communication et de l’information.

Rappelant le contexte particulier dans lequel se tient les UACO, le Ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a souligné le rôle fondamental de la communication dans la mobilisation des populations. En effet, « la vision d’avoir un espace commun, l’Alliance des Etats du Sahel (AES), est née de la volonté politique des chefs d’Etat des trois pays à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger d’exprimer leur souveraineté affirmée sur le plan sécuritaire, politique, géostratégique et économique. Une nouvelle donne qu’il convient d’intégrer dans nos prises de décisions et créer les conditions nécessaires pour une intégration franche de nos populations. Cet objectif ne saurait être atteint sans la communication’’, a indiqué le ministre Pingdwendé.

Il a exprimé sa gratitude aux membres du Comité scientifique pour leur disponibilité à accompagner le ministère pour cet évènement majeur du secteur de la communication. Le chef du département de la communication les a invités à faire en sorte que les réflexions au cours du colloque marquent les esprits en matière de communication tout en captivant l’Afrique et le reste du monde pour des retombées positives qui impacteront singulièrement le secteur de la communication et par ricochet tout le Burkina Faso.

Les Universités africaines de la communication de Ouagadougou sont prévues se tenir du 02 au 04 octobre 2025.

DCRP-MCCAT

Agence d’Information du Burkina