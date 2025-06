Ministère-Sport-Audience-Palais-Moogho-Naaba

Burkina : Le ministre en charge des sports exprime sa gratitude au Moogho Naaba Baongo

Ouagadougou, 2 juin 2025 (AIB)- Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a traduit lundi, sa reconnaissance au Moogho Naaba Baongo à Panghin, pour ses bénédictions grâce auxquelles des travaux de réhabilitation du stade du 4 août connaissent une avancée.

« À ma prise de fonction, j’étais venu ici pour rendre compte de l’état du chantier, demander sa bénédiction et son accompagnement. Sa Majesté n’a ménagé aucun effort pour nous accorder cette bénédiction. Nous sommes allés sur le terrain, les travaux se sont très bien passés », a indiqué le Ministre en charge des sports, Roland Somda.

« C’est donc un devoir pour nous de revenir, dans un premier temps, lui dire toute notre reconnaissance pour son accompagnement, sa bénédiction, qui a contribué aux résultats que nous voyons. Nous comptons toujours sur ses bénédictions, pour que le chantier puisse s’achever dans les bonnes conditions », a soutenu M. Somda.

La délégation du département ministériel est repartie édifiée en conseil et surtout en soutien de Sa Majesté car il mène de bonnes actions à l’endroit du monde sportif, des plus jeunes qui sont en train de monter et cette contribution est à capitaliser et faire de sorte que le sport du Burkina Faso puisse aller de l’avant, pour pouvoir être compétitif au plan international, avec des talents à la hauteur.

Dans son intervention, Sa Majesté a rassuré la délégation ministérielle de sa satisfaction pour ce compte-rendu qui lui a été fait, et de sa bénédiction pour que ce chantier puisse être conduit à terme, dans les délais escomptés, pour le grand bonheur de tout le peuple burkinabè, qui attend cette infrastructure depuis des longues années.

Le moogho Naaba Baongo a également promis de décerner désormais un trophée au meilleur gardien de but du championnat national de football pour donner un certain engouement autour de ce poste.

Pour le Ministre en charge des sports, cette initiative est originale, parce qu’en général, le poste d’attaquant est très souvent valorisé au détriment de celui de gardien de but qui est considéré à tort comme un poste de second plan.

« Le choix de motiver les meilleurs gardiens, pour les compétitions nationales, je crois que c’est un choix très visionnaire. Nous espérons que ce prix suscitera de l’engouement auprès des jeunes sportifs, afin que les gardiens puissent se former et assurer pleinement la relève », a conclu le Ministre Roland Somda.

