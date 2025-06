Zoundwéogo/JEA 2025 : L’AZLY célèbre les droits des tout-petits à travers des activités de sensibilisation

Manga, 16 juin 2025 (AIB) – L’Association Zak La Yilguemdé (AZLY) a commémoré, lundi, à Guiba (province du Zoundwéogo), l’édition 2025 de la Journée de l’Enfant africain (JEA), à travers une série d’activités d’information et de sensibilisation au respect des droits des tout-petits.

Un camp vacances foot, une émission radiophonique et une cérémonie officielle ponctuée d’allocutions, de sketchs, de théâtre, de prestations artistiques et de remises de cadeaux aux participants du camp vacances foot : telles sont les principales activités qui ont marqué à Guiba la célébration de la 35e Journée de l’Enfant africain (JEA), commémorée chaque 16 juin en mémoire du massacre des enfants de Soweto (Afrique du Sud), en 1976, alors qu’ils luttaient pour la reconnaissance de leurs droits.

C’est l’Association Zak La Yilguemdé (AZLY) qui a initié cette série d’activités au profit des tout-petits, dans le cadre de son programme « À l’école en toute sérénité », mis en œuvre avec l’appui technique et financier de la fondation néerlandaise Kinderpostzegels.

Cette célébration de la JEA « constitue pour nous une halte afin d’évaluer les conditions générales de protection et d’éducation des enfants au Zoundwéogo en collaboration avec tous les acteurs de l’éducation », a confié, lors de la cérémonie officielle, la secrétaire exécutive de l’AZLY, Aimée Yaméogo.

Au cœur des différentes activités, les enfants, par la voix de leur représentante Judith Bebamba, ont rappelé à l’assistance que le contexte difficile du pays, notamment sur le plan sécuritaire, a exacerbé depuis quelques années la vulnérabilité de nombreux enfants qui subissent plusieurs violations de leurs droits élémentaires.

Aussi, pour eux, le thème national de la JEA 2025 « Investir dans l’enfant burkinabè, c’est bâtir une nation fière de ses valeurs » est interpellateur et appelle à davantage d’actions en faveur des droits des enfants.

Joignant sa voix à celle de ses filleuls, le parrain de la cérémonie, Dramane Billa, inspecteur de l’enseignement primaire et de l’éducation non formelle, par ailleurs chef de la Circonscription d’éducation de base (CEB) de Gogo, a également souhaité que le bien-être des tout-petits soit une priorité dans les interventions de l’ensemble des acteurs nationaux, qu’ils soient du secteur public ou privé.

Il a salué, à ce titre, l’AZLY pour son apport bénéfique dans les communes de Guiba et Gogo, bénéficiaires du programme « À l’école en toute sérénité ». Ces communes, a-t-il indiqué, connaissent « une situation préoccupante » de déperdition scolaire, due notamment à l’orpaillage et à la persistance de certaines pesanteurs socioculturelles comme les mariages d’enfants, les mariages forcés et l’excision. Toutefois, a-t-il poursuivi, l’accompagnement de l’AZLY, à travers des actions de sensibilisation et d’encadrement des enfants, notamment la mise en place des gouvernements scolaires, a donné des résultats « satisfaisants ».

« Nous venons, par exemple, de terminer les examens du CEP et la plupart des écoles partenaires de l’AZLY dans les CEB de Guiba et de Gogo ont obtenu un taux de succès compris entre 95 % et 100 % », a affirmé l’inspecteur Dramane Billa.

Le président de la délégation spéciale de la commune de Guiba, Tonsouré Alassane Gouba, a lui aussi reconnu et salué « l’impact positif » de l’intervention de l’AZLY dans sa commune en matière de promotion des droits des enfants. Il a, de ce fait, encouragé l’association et son partenaire Kinderpostzegels à poursuivre dans cette dynamique, tout en réitérant la disponibilité de la délégation spéciale de Guiba à les accompagner.

« L’atteinte de vos objectifs est aussi la nôtre », a déclaré M. Gouba, qui a lancé un appel à d’autres structures pour qu’elles s’engagent, à l’image de l’AZLY, dans le renforcement du bien-être et de l’épanouissement des tout-petits au Burkina Faso.

