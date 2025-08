Burkina-Sport-Paix-Fraternité

Zondoma/Sport: La paix et fraternité célébrées autour du football

Gourcy, 2 août 2025 (AIB)-La finale de la XIème édition de la coupe de la paix et la fraternité a été jouée le samedi 2 août 2025 à la place de la nation de Gourcy et s’est soldée par la victoire de Faissal Service FC sur Athlético Madrid.

12 équipes ont pris part à la XIème édition de la coupe de la paix et la fraternité dont le lancement a eu lieu le 1er juillet 2025. Après une phase éliminatoire, Athlético Madrid et Faissal service FC ont pu se défaire de leurs adversaires pour se hisser en final dont le dénouement a tourné en faveur de Faissal Service FC.

Au coup de sifflet final le score était de un but partout. Il a donc fallu l’épreuve des tirs aux buts pour voir Faissal service FC briller en réussissant 1 tir contre 0 pour son adversaire.

Cette victoire a été sanctionnée par des médailles, un jeu de maillot et une somme de 100 000 Francs CFA pour le capitaine Amza Ouédraogo et ses coéquipiers.

Pour l’initiateur du tournoi, Abila Sawadogo, c’est une satisfaction de voir cette édition s’achever sur une bonne note. « Ce tournoi qui rassemble les jeunes de Gourcy, vise à promouvoir la paix et la fraternité au sein de la population, particulièrement dans sa franche jeune » a indiqué le promoteur.

Représentant le haut-commissaire de la province du Zondoma, président de la cérémonie, le président de la Délégation Spéciale de la Commune de Gourcy, Bosso Toé Kaba Téré a félicité les organisateurs pour la réussite de la mobilisation et surtout pour la pertinence du thème de l’activité qui est « Football et renforcement de la résilience des jeunes pour la reconquête du territoire national ». Il a formulé le vœu que cette coupe soit non seulement un moment de célébration sportive, mais aussi un symbole d’unité, de paix retrouvée et d’engagement collectif pour le développement de la province du Zondoma.

Cette XIème édition a été parrainée par Faissal Service International dont l’équipe a remporté la victoire finale.

Agence d’Information du Burkina

