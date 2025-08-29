Burkina/Zondoma-Réhabilitation-Voie

Zondoma/Dégradation des voie : Plus de soucis pour se rendre à Taslima

Gourcy, 28 août 2025 (AIB) – Sous l’égide de la coordination provinciale des associations de la veille citoyenne du Zondoma, des jeunes des communes de Bassi et de Gourcy, se sont mobilisés, le jeudi 28 aout 2025, pour réparer la route menant à Taslima fortement dégradée au niveau du village de Songdin.

Des milliers de personnes se rendront les jours à venir à Taslima, village de la commune de Bassi situé à environ 18 kilomètres de Gourcy pour la fête du Maouloud célébrée en grande pompe chaque année dans cette localité.

Afin de faciliter l’accès à ces lieux, la coordination provinciale des associations de veille citoyenne du Zondoma a sonné le rassemblement en cette matinée du jeudi 28 août 2025 pour reboucher les nids de poules sur le tronçon particulièrement dégradé au niveau du village de Songdin, situé à quelques encablures de Taslima.

« Nous sommes sortis pour réparer cette voie qui est beaucoup sollicitée à chaque période de Maouloud mais qui est présentement en très mauvais état », a indiqué le coordonnateur provincial des associations de veille citoyenne du Zondoma Oumarou Ouédraogo.

Armés de pelles, de pioches, de barres à mine et accompagnés des conducteurs de tricycles, ce sont des jeunes venus de Gourcy, et des villages environnants de Songdin qui ont pris d’assaut cette partie de la voie afin de la rendre plus praticable.

Ils ont reçu la visite du cheick Issa Ouédraogo de Songdin venu les encourager pour cette noble initiative. A sa suite le Cheick Abdoul Wahab de Taslima a également effectué le déplacement sur les lieux. « Je suis venu vous témoigner ma reconnaissance pour cette action citoyenne qui va faciliter le déplacement des usagers particulièrement pour le Maouloud que nous sommes en train de préparer. Votre action est à l’image de l’engagement du président du Faso qui se bat pour le développement du pays », a indiqué le guide spirituel qui a formulé des bénédictions pour la jeunesse et les plus hautes autorités du pays.

C’est un ouf de soulagement pour les usagers qui éprouvaient d’énormes difficultés en empruntant cette route. Au passage, beaucoup d’entre eux, marquent un arrêt pour se joindre aux travaux ou pour féliciter les acteurs.

A en croire, le coordonnateur, Oumarou Ouédraogo, son groupe n’entend pas s’arrêter en si bon chemin, il compte poursuivre les activités sur d’autres voies endommagées par les fortes pluies qui s’abattent dans la localité.

Agence d’Information du Burkina

AK-dnk-ata