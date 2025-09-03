Burkina-Ziro-Montée-Mensuelles-Couleurs

Ziro : Les couleurs nationales hissées au haut-commissariat de Sapouy

Sapouy, 2 septembre 2025 (AIB) – La cour du Haut-Commissariat de Sapouy a resonné ce mardi matin aux sons de l’hymne de la victoire, à l’occasion de la traditionnelle montée des couleurs. Autorités administratives et coutumières, forces de défense et de sécurité, responsables d’associations et d’ONG se sont retrouvés autour de ce moment solennel pour témoigner, une fois de plus, leur attachement aux valeurs de la Nation.

Sous la présidence du Secrétaire général de la province du Ziro, Adams Davou, le drapeau national a été hissé avec dignité et ferveur. Dans son adresse, M. Davou a , au nom du Haut-Commissaire, exprimé sa gratitude aux corps constitués pour leur engagement constant à la réussite de cette activité mensuelle.

« Le Haut-Commissaire me charge de remercier chacun de vous pour cette mobilisation, gage de notre unité et de notre patriotisme », a-t-il déclaré, avant d’inviter les participants à conserver cette ardeur patriotique et cet attachement aux idéaux de la Révolution Progressiste Populaire.

La cérémonie s’est achevée dans un climat de convivialité, marqué par des échanges fraternels. Le Secrétaire général a aussi souhaité à l’ensemble des participants, un excellent mois de septembre placé sous le signe de la cohésion et du dévouement à la patrie.

Agence d’information du Burkina

AK/bbp