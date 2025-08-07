Burkina/Yaadga-CRD-Développement

Yaadga/Cadre régional de dialogue : Les membres prennent des résolutions pour dynamiser les activités du 2e semestre

Ouahigouya, 6 août 2025 (AIB)-Le gouverneur de la région du Yaadga, Thomas Yampa, a présidé les travaux de la deuxième session ordinaire 2025 du Cadre régional de dialogue (CRD), le mercredi 6 août à Ouahigouya. Les membres ont examiné et adopté, d’une part, le projet de rapport régional de performance à mi-parcours 2025 de la Politique nationale de développement (PND), et d’autre part, le plan d’action régional 2025-2027 révisé.

Cette session du CRD, qui sert d’instance de suivi-évaluation, a été convoquée par l’autorité régionale pour examiner et adopter les instruments de planification du cadre, en cohérence avec les priorités de la PND, et pour faire le point sur la mise en œuvre des activités au 30 juin 2025.

À l’ouverture des travaux, marquée par une forte mobilisation des membres (122 sur 140 présents), le gouverneur Thomas Yampa a salué la participation active des acteurs. Il a souhaité que cet engagement se poursuive afin de propulser le développement régional, malgré les contraintes du moment.

L’examen du projet de rapport de performance à mi-parcours 2025, présenté par le secrétariat technique du CRD sous la direction de Polycarpe Naré et de son équipe de la Direction régionale de l’Économie et de la Planification (DREP), a révélé des résultats globalement satisfaisants. En effet, sur 134 produits attendus, 8 sont entièrement réalisés, 65 en cours de réalisation et 61 en attente pour diverses raisons, soit un taux d’exécution physique moyen de 51 %.

Sur le plan financier, sur une prévision de 24 899 000 000 FCFA, un total de 3 227 000 000 FCFA a été dépensé, représentant un taux d’exécution financière de 16 %. Le gouverneur a expliqué que la non-réalisation de certaines activités s’explique notamment par la restriction budgétaire, l’insuffisance des ressources financières des collectivités territoriales, la suspension des financements de l’USAID, les difficultés liées aux marchés publics et, dans une moindre mesure, l’insécurité dans certaines zones.

Au cours des échanges, les participants ont salué l’augmentation du nombre de produits réalisés. Ils ont adopté par acclamation le rapport de performance régionale à mi-parcours 2025 ainsi que le plan d’action régional révisé 2025-2027. Ils ont également formulé des recommandations pertinentes pour une mise en œuvre efficace du plan, désormais revu à la hausse.

L’autorité régionale a profité de l’occasion pour rendre hommage aux Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi qu’aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), engagés sur le terrain et qui contribuent activement à la poursuite des actions de développement.

« Je félicite l’ensemble des acteurs pour les résultats obtenus sur le terrain et les suggestions faites, qui permettront d’améliorer le contenu des rapports. Je vous invite à redoubler d’efforts et de résilience afin que les produits attendus soient livrés dans les délais », a déclaré, en fin de session, le gouverneur Thomas Yampa, qui a également souhaité une bonne saison hivernale et une fructueuse moisson aux acteurs du monde paysan.

