« Vous retrouvez une part de vous-même », ministre Karamoko Traoré aux Afro-descendants venus au Burkina Faso

Ouagadougou, 27 oct. 2025 (AIB)-Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a signifié lundi aux afro-descendants que leur présence à Ouagadougou porte un message fort, le renouement du lien que les tempêtes de l’histoire avaient tenté d’effacer, mais qui n’a jamais disparu des cœurs.

Pour le ministre Karamoko Jean Marie Traoré, les Afro-Descendants, en foulant la terre du Faso, ne visitent pas simplement un pays. « Vous retrouvez une part de vous-mêmes. Vous reprenez le fil d’une histoire interrompue, celle de nos ancêtres unis par la mémoire, la souffrance et la fierté », a-t-il indiqué.

D’après lui, selon la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, ce retour sur le continent n’est pas seulement affectif ou symbolique. Il est un devoir de mémoire, un acte de souveraineté spirituelle.

« Le Président du Faso voit dans la diaspora africaine un pilier essentiel du panafricanisme rénové, celui qui doit réunir les fils dispersés d’un même peuple autour d’une mission commune, la reconquête de notre dignité et de notre destin collectif », a affirmé le ministre Karamoko Traoré.

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur s’exprimait lundi 27 octobre 2025 à Ouagadougou, à l’occasion de la conférence inaugurale de la visite officielle des Afro descendants au Burkina Faso, initiée par l’Institut pour le Développement de la Diaspora Africaine (ADDI).

Il a également rappelé clairement le choix du pays par ces afro descendants, celui de l’indépendance assumée, de la coopération équilibrée et de la construction d’un modèle africain fondé sur les valeurs et les ressources propres du pays.

Selon la présidente de l’Institut pour le Développement de la Diaspora Africaine (ADDI), Arikana Chihombori, elle et ses camarades ont choisi de venir au Burkina Faso parce que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, incarne toutes les aspirations des hommes et des femmes noirs.

« Nous voulons notre liberté, et le Capitaine Ibrahim Traoré est le symbole de cette liberté et de cette délivrance. Par notre présence, nous voulons exprimer notre amour et notre solidarité envers le peuple du Burkina Faso, symbole de dignité et de résistance», a-t-elle dit.

La présidente de l’ADDI, Arikana Chihombori, a également indiqué que les afro-descendants sont fiers du peuple burkinabè et reconnaissants de son courage.

« Vous avez montré la voie, prouvé que l’Afrique peut se lever, se défendre et réussir par elle-même. C’est pour cela que nous sommes venus : pour vous témoigner notre admiration, notre respect et notre attachement profond», a-t-elle ajouté.

La conférence inaugurale s’est tenue sous le thème : « l’Afrique avant la colonisation : la gloire précoloniale et la destruction culturelle ». La visite des afro descendants au pays des Hommes intègres s’étend jusqu’au 8 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

BAK/ata