Visite du chantier du CMA de Kampti : le ministre Kargougou satisfait, mais exige plus de rigueur

Kampti, le 02 Août 2025 (AIB)-Le Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Kampti a reçu, ce samedi 2 août 2025, la visite du ministre de la Santé, Dr Robert Kargougou. Accompagné du Gouverneur de la région, ainsi que des autorités administratives et sanitaires, le ministre est venu constater l’état d’avancement des travaux de la première phase de construction.

Sur le terrain, la délégation a effectué une visite guidée des différentes infrastructures en cours de réalisation, notamment les services de médecine, la maternité et le bloc opératoire. À ce jour, le taux d’exécution physique est estimé à 85 %. Une performance saluée par le ministre, qui a toutefois relevé certaines insuffisances techniques, telles que l’absence de circuits d’oxygène et de rampes d’accès entre les bâtiments.

Pour y remédier, Dr Kargougou a ordonné la tenue d’une réunion technique dès le début de la semaine avec les entreprises et les maîtres d’ouvrage. Il a exigé une cadence de travail en continu, 24h/24, afin de livrer cette première phase avant fin septembre, et un suivi hebdomadaire rigoureux de l’avancement des travaux.

Le ministre a également annoncé le lancement imminent de la deuxième phase du projet, qui comprendra un service d’imagerie médicale et un laboratoire. Des discussions sont en cours avec la Direction des infrastructures, de l’équipement et de la maintenance (DIEM) pour finaliser les aspects techniques et financiers, a indiqué Dr Kargougou.

Chef de chantier et représentant de l’entreprise ETAF SARL, M. Ismaël Sebré s’est montré confiant sur le respect des délais. Selon lui, les principales tâches restantes concernent les finitions intérieures, qui devraient s’achever rapidement avec le renforcement des équipes.

