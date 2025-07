Burkina-Université-Football-Coupe

Université Baba Coulibaly : L’équipe EII-ET remporte la 22ᵉ édition de la Coupe du Directeur général

Bobo-Dioulasso, 12 juillet 2025 (AIB)- L’équipe du département Électronique et Informatique Industrielle-Électronique et Télécommunications (EII-ET) a remporté, samedi à Bobo-Dioulasso, la 22ᵉ édition de la Coupe du Directeur général de l’Université Baba Coulibaly, en battant en finale l’équipe de la Licence Statistique et Informatique (LSI) sur le score de 1 but à 0.

La compétition, qui a réuni huit équipes pendant plusieurs semaines, a pris fin dans une ambiance festive, devant un public venu nombreux.

Pour le Directeur général de l’université, Baba Coulibaly, cet événement va au-delà du sport : « L’objectif est de renforcer les liens entre les étudiants des différentes filières et de stimuler chez eux un esprit de créativité, de fair-play et de combativité. Les études sont un combat, et ils doivent apprendre à se battre pour se faire une place », a-t-il affirmé.

L’équipe finaliste LSI est repartie avec un jeu de maillots, des gadgets et une enveloppe de 75 000 francs CFA, tandis que les vainqueurs d’EII-ET ont reçu le trophée, un jeu de maillots, des gadgets et une prime de 100 000 francs CFA.

Cette 22ᵉ édition a été saluée pour avoir su allier sport, esprit académique et camaraderie estudiantine.

