Tuy : Les populations de Pè célèbrent le 15-Mai dans la ferveur culturelle

Houndé, (AIB)-Les populations de l’ancien village de Pè ont célébré, le jeudi 15 mai 2025, la deuxième édition de la Journée des coutumes et traditions à Bonsè, village de la commune de Koumbia dans la province du Tuy.

La journée du 15-Mai a rassemblé à Bonsè, les populations de l’ancien village de Pè à savoir Kamba, Lopohin, Pohin, Man et Bonsè. Ces communautés ont honoré leurs aencêtres par des sacrifices rituels et des cérémonies coutumières, renforçant ainsi les liens ancestraux et culturels qui les unissent.

Les festivités ont mis à l’honneur la culture bwa qui s’est exprimée à travers des symboles de l’identité locale telle que la danse Yényé des femmes, les masques en feuilles de Bonsè, les masques en feuilles de Pè-Kamba ainsi que les masques en fibres Honboba de Pohin.

La présence des filles et fils du village venus pour la circonstance, ainsi que celle des leaders des autres confessions religieuses, a apporté davantage d’éclat à la cérémonie.

Le chef de terre de Bonsè, Gnado Kambi, a soutenu que des sacrifices ont été faits pour invoquer et remercier les manes des ancêtres. Il a exprimé sa gratitude envers les autorités pour l’institution de cette journée et souhaité plein succès au Capitaine Ibrahim Traoré ainsi que le gouvernement dans leurs missions. Le président de l’Association pour le développement de la zone intégrée de Pè (ADZIP) Sori Ahmed Ouattara a souligné que tout développement qui ne se fonde pas sur la culture est voué à l’échec. Il s’est ainsi réjoui d’avoir accompagné les coutumiers à l’organisation de cette commémoration. Pour lui cette journée, en plus de magnifier les us et coutumes permet de renforcer de la cohésion sociale. Le président de la délégation spéciale communale de Koumbia, Boukari Zono, pour sa part, a exhorté les communautés à promouvoir la paix et la cohésion. Il a soutenu que cette journée est une occasion pour les jeunes générations de se ressourcer auprès des anciens pour comprendre nos coutumes et traditions et apprendre nos valeurs traditionnelles.

