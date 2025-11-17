Tuy : Le ministre des Mines échange avec les artisans miniers sur la formalisation de leurs activités

Houndé, 14 nov. 2025 (AIB)-En marge de sa visite à la mine industrielle de Houndé, le ministre de l’Énergie, des Mines et Carrières, Yacouba Zabré Gouba, a rencontré le 13 novembre 2025 les artisans miniers de la localité pour échanger sur leurs préoccupations et leur présenter la nouvelle vision du gouvernement relative au sous-secteur de l’artisanat minier.

Les artisans miniers regroupés au sein de l’Association des orpailleurs du Tuy (AOT) et de l’Organisation provinciale des artisans miniers (OPAM) du Tuy, ont exposé plusieurs préoccupations à travers leur porte-parole, Abdou Ouédraogo.

Il a évoqué entre autres le risque de voir disparaitre le secteur artisanal faute de couloirs d’exploitation dans la province, la nécessité de sécuriser les sites artisanaux, les besoins d’accompagnement en matière de protection de l’environnement et de santé-sécurité au travail, d’encadrement technique ainsi que la doléance relative à la mise à leur disposition des résidus couramment appelés « WESS» issus de l’exploitation industrielle.

Le ministre en charge des mines a noté les préoccupations et y a apporté, des réponses lorsque cela était possible.

Il a réaffirmé la nécessité de mieux structurer le sous-secteur de l’orpaillage et présenté la nouvelle orientation gouvernementale, axée entre autres sur la formalisation des artisans miniers, la sécurisation des sites et l’encadrement technique.

« Cette vision du gouvernement vise à faire en sorte que ceux qui vivent de l’artisanat minier puissent vivre assez décemment et contribuer au développement socio-économique de façon générale », a déclaré le ministre.

Il a également insisté sur la nécessité de sortir de l’orpaillage traditionnel pour pratiquer l’artisanat minier formel, tout en invitant les artisans à s’organiser en coopérative.

Le responsable du département des mines a appelé les artisans à privilégier le dialogue et à collaborer avec les autorités administratives et minières locales.

Les artisans miniers ont salué cette démarche et exprimé leur disponibilité à s’inscrire dans la dynamique de formalisation afin d’améliorer leurs conditions de travail. À l’issue de la rencontre, leur porte-parole Abdou Ouédraogo, s’est dit satisfait d’avoir rencontré le ministre en charge des Mines.

Il estime que la création des couloirs d’exploitation prévue par l’autorité contribuera à réduire voire mettre fin aux tractations entre artisans miniers et sociétés minières.

«Nous refusons d’être des bandits, des voleurs ou des terroristes. Nous voulons contribuer à l’évolution de notre patrie, le Burkina Faso », a-t-il affirmé.

M. Ouédrago a salué la détermination du gouvernement à accompagner les artisans miniers et a appelé ses confrères à se conformer aux textes en vigueur, car, a-t-il dit, « il n’existe pas de pays sans loi ».

Agence d’information du Burkina

BEB/yos