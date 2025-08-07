Tuy / 7ᵉ édition de la JNA : La province crée son tout premier bosquet de plantes médicinales à Kouloho

Houndé, 6 août 2025 (AIB)-La province du Tuy a célébré, le mardi 5 août 2025, la 7ᵉ édition de la Journée nationale de l’Arbre (JNA) à Kouloho, dans la commune de Founzan. Cette célébration a été marquée par la création du tout premier bosquet de plantes médicinales de la province, avec la mise en terre de 1 250 plants.

Les Forces vives du Tuy ont profité de la célébration de cette journée, marquant également le lancement de la campagne de reforestation dans la province, pour implanter ce bosquet dans le village de Kouloho. Réalisé sur un site de 5,66 hectares entièrement clôturé par un grillage, le bosquet est composé de 1 250 plants issus de 15 espèces forestières locales.

Le président du comité d’organisation, Nébila Paulin Bationo, par ailleurs directeur provincial des Eaux et Forêts du Tuy, a salué la mobilisation des Forces vives, dont l’engagement et le dévouement ont rendu cette célébration possible.

Il a exprimé sa reconnaissance envers les partenaires ayant soutenu l’organisation de l’activité, notamment la mine Houndé Gold Operation (HGO), qui a financé plus des deux tiers du budget de cette édition.

M. Bationo a rappelé l’importance des plantes médicinales dans la vie quotidienne.

« Elles constituent une source précieuse de remèdes naturels qui contribuent à la santé, au bien-être et à la protection de notre environnement », a-t-il déclaré.

Au nom des parrains, Nikiebo N’Kambi, président de l’Union nationale des sociétés coopératives des producteurs de coton du Burkina (UNSCOOPC-B), a exprimé sa gratitude aux organisateurs pour la confiance placée en eux.

« Nous affirmons ici que nous ne ménagerons aucun effort pour jouer pleinement notre rôle dans toutes les actions utiles à la protection de ce bosquet et, au-delà, à la préservation de notre environnement », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le haut-commissaire de la province, Issiaka Segda, qui a présidé la cérémonie, a souligné que cette opération de plantation répond à l’appel lancé par le président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, relatif à sa vision dans le secteur de l’environnement. Il a félicité et remercié le comité d’organisation pour les efforts déployés ayant permis la réussite de l’activité.

Tout en saluant l’engagement des populations de Founzan, en particulier celles des villages de Kouloho et de Lobouga, le haut-commissaire les a appelées à prendre soin de ce bosquet provincial de plantes médicinales.

« Demeurez-en les gardiens, de jour comme de nuit. Prenez-en soin afin qu’il puisse vous fournir les soins dont vous aurez besoin », a-t-il exhorté.

Au cours de la cérémonie, le comité local de gestion du bosquet a reçu un lot de matériel d’entretien. En vue d’assurer l’irrigation et la pérennité de ce bosquet, un forage à exhaure solaire sera bientôt installé sur le site, grâce au projet AGREF du ministère de l’Environnement.

Agence d’Information du Burkina

BEB/ata