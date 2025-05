Burkina – Ioba – Journée – Coutumes –

Traditions Ioba / Dano JCT : Sa Majesté Naonfa 2 offre un taureau aux ancêtres

Dano, 15 mai 2025 (AIB)- La 2e édition de la journée des coutumes et traditions (JCT) est célébrée à Dano à travers le culte des ancêtres sous la conduite du chef de canton Naonfa 2, ce 15 mai 2025.

La commémoration de la 2e édition de la JCT est marquée par deux actes principaux à Dano. Le chef de canton, Naonfa 2 et ses notables organisé les rituels pour le culte ancestral dans la matinée. Ils ont fait des offrandes au flanc de la colline sacrée en face de la police nationale à Dano. C’est par un poulet que les offrandes ont débuté. Il a été égorgé et après s’être débattu, il s’est retrouvé sur le dos les deux pattes en air.

C’était la joie car selon le chef de terre, cette position finale du poulet montre que les ancêtres ont accepté les offrandes. Sa Majesté Naonfa 2 obtient ainsi l’autorisation d’offrir un taureau aux ancêtres pour demander la sécurité et la protection dans la santé et la prospérité pour les populations de la province du Ioba. Il a aussi invoqué les mânes des ancêtres pour un retour de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso.

Il a prié pour la reconquête de l’intégralité du territoire national et pour la clairvoyance des plus hautes autorités du pays. Il a salué comme l’an passé, le Président du Faso pour cette journée dédiée à la religion traditionnelle. Le chef de canton a innové cette année en invitant les élèves à participer aux rituels et autres activités. « Je voudrais initier les élèves qui sont la relève à notre culture. Il faut qu’ils sachent d’où ils viennent et apprennent les rites coutumiers de chez eux » a soutenu Naonfa 2.

« Je prie Dieu et les mânes des ancêtres de bénir les élèves, les fonctionnaires et les producteurs de notre pays ». Après ces bénédictions du garant des traditions de Dano , la série des sacrifices individuels fut ouverte . Chacun tenait à formuler un vœu auprès des ancêtres et surtout à voir son poulet accepté. D’autres venaient remercier car leur sollicitation de l’année dernière a trouvé une suite favorable.

En début de soirée, il est prévu une cérémonie officielle à laquelle les autorités provinciales et l’ensemble des corps constitués sont invités. À cette occasion, un repas est servi à tous les invités par le chef de canton de Dano toujours sous les manguiers. Le plat central est le couscous local fait à base de maïs et du sorgho appelé « sawalè » en dagara. Le reste de la soirée est consacré à une réjouissance populaire.

Agence d’information du Burkina SZ / dnk / ata