Burkina-Littérature-Dédicace-Livre-Franklin-Nyamsi

Terrorisme au Sahel : Franklin Nyamsi dénonce une tentative de recolonisation dans son livre « L’impérial terrorisme »

Ouagadougou, 6 oct. 2025 (AIB)-Le professeur de philosophie et panafricaniste d’origine camerounaise, Franklin Nyamsi, a présenté et dédicacé lundi, à Ouagadougou, son livre intitulé «L’impérial terrorisme» dans lequel il démontre que le terrorisme n’a rien de religieux mais une organisation créé et financée par l’Occident pour recoloniser l’Afrique.

Devant un public nombreux composé d’intellectuels, d’avocats et d’étudiants, M. Nyamsi a soutenu sans détour que ce que l’on qualifie habituellement de « djihadisme » en Afrique est en réalité une stratégie de recolonisation menée par des puissances occidentales et certains alliés du Moyen-Orient.

Pour lui, qualifier ces violences de guerre de religion est une absurdité car s’interroge-t-il, « Comment des musulmans peuvent-ils tuer des musulmans pour qu’ils soient musulmans ? »

L’auteur se base sur des documents officiels occidentaux pour étayer ses propos. Il cite les courriels de l’ancienne Secrétaire d’État américaine, Hillary Clinton publiés par le site « Wikileaks ». Ces échanges montrent, selon lui, que l’intervention en Libye n’avait rien à voir avec la démocratie, mais visait à empêcher le colonel Kadhafi de créer une monnaie africaine indépendante du dollar, de l’euro et du franc CFA.

Aussi, le philosophe évoque un entretien dans lequel le président nigérien Mahamadou Issoufou implore le président américain Barack Obama en ces termes, « Don’t destroy Libya, please… Because if you destroy Libya, you destabilize all Africa. »

A cette sollicitation, Obama aurait répondu de manière ferme et déterminée : « No, we will finish the job. » Par cette réplique, il affirme que les États-Unis mèneront leur opération à son terme, ce qui laisse entendre qu’ils iront jusqu’à affaiblir ou renverser le régime en Libye.

L’ouvrage évoque également une conversation, rapportée par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, où son homologue français, Laurent Fabius, aurait reconnu que la France s’apprêtait à combattre au Mali des groupes qu’elle avait elle-même armés en Libye.

Le professeur a appelé à l’union pour combattre cette tentative de recolonisation « déguisée derrière des motifs pseudo-religieux » et traduire tous les terroristes individuels ou étatiques devant les tribunaux internationaux comme la cour pénale internationale des Alliance des États du Sahel (AES).

M. Nyamsi invite également à accélérer l’union africaine véritable dans les régions comme sur le continent afin d’être une puissance capable d’imposer le respect à toutes les autres puissances dans un monde multipolaire.

L’ouvrage, vendu au prix de 10 000 FCFA, sera distribué dans l’ensemble des universités du Burkina Faso, conformément à la volonté du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il est également disponible à la Librairie Jeunesse d’Afrique et chez Mercury. Le livre compte environ deux cents pages et s’articule autour de cinq grands chapitres consacrés aux différentes preuves avancées par l’auteur.

Agence d’information du Burkina

YOS/bbp