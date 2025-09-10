Tenkodogo : le district sanitaire élabore son plan stratégique avec l’appui d’Enabel

Tenkodogo, (AIB) -Les acteurs de la santé, les autorités administratives, coutumières et religieuses du district sanitaire de Tenkodogo, ainsi que les partenaires techniques et financiers, ont pris part, le 10 septembre 2025, à un atelier d’analyse et de validation du projet de Plan de Développement Sanitaire du District (PDSD) 2026-2030. L’initiative, soutenue par Enabel, vise à doter le district d’un document stratégique inclusif et adapté aux besoins des populations.

Lors de son allocution d’ouverture, le médecin-chef du district sanitaire de Tenkodogo, Dr Soyinté Somé, a souligné que l’élaboration du PDSD repose sur une approche participative, impliquant toutes les parties prenantes, des structures de santé aux communautés locales. « L’objectif est de disposer d’un plan réaliste, inclusif et conforme aux réalités du terrain », a-t-il affirmé.

Dr Somé a rappelé que toutes les étapes préparatoires – collecte et analyse des données, mobilisation des acteurs, accompagnement technique de la Direction régionale de la santé et de la Direction de la prospective et de la planification – ont été menées avec rigueur. Il a précisé que le district dispose d’un délai maximum de deux mois, soit jusqu’au 15 novembre 2025, pour finaliser et diffuser le plan.

Le représentant du Haut-commissaire du Boulgou, Lallé Siaka Yao, a insisté sur l’importance de la mobilisation de toutes les couches sociales. « Ce document n’est pas seulement un outil du domaine de la santé, il prend en compte le bien-être global des populations », a-t-il déclaré. Selon lui, la présence des autorités administratives, coutumières, religieuses et des représentants des communes de Bissiga, Bagré et Tenkodogo illustre le caractère inclusif du processus.

De son côté, la représentante de l’Agence belge de développement (Enabel), Aïda Yangane, a rappelé que le plan stratégique sanitaire s’inscrit dans le cadre de la coopération entre la Belgique et le Burkina Faso. Elle a indiqué que l’appui technique et financier d’Enabel vise à fournir au district un document de référence solide, offrant une vision sur cinq ans.

Mme Yangane a également souligné que ce plan dépasse les plans annuels en intégrant les déterminants de la santé tels que le genre, l’eau, l’hygiène et l’environnement. Elle a exhorté les acteurs à s’approprier le document et à s’impliquer activement dans sa mise en œuvre afin d’améliorer durablement l’état de santé des populations.

Cet atelier marque une étape décisive dans l’élaboration du PDSD 2026-2030. Avec l’engagement des autorités locales, l’accompagnement technique des structures nationales et le soutien financier d’Enabel, le district sanitaire ambitionne de se doter d’un outil stratégique fédérateur. Les participants ont convenu que la réussite de ce plan dépendra de la synergie d’action entre tous les acteurs, afin de garantir un système de santé performant, inclusif et résilient, au profit des populations du Boulgou.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata