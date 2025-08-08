Tenkodogo : La diaspora burkinabè engagée pour libérer le pays par la souveraineté alimentaire

Tenkodogo, 7 août 2025 (AIB)- Le 3ᵉ Forum des entrepreneurs de la diaspora burkinabè s’est ouvert jeudi, sous le thème : « Contribution des Burkinabè de l’extérieur à la souveraineté alimentaire ». Ce rendez-vous traduit la volonté des participants de s’impliquer davantage dans le développement du Burkina Faso, dans les lignes tracées par les premières autorités.

Prenant la parole au nom du ministre des Affaires étrangères, Mme Bêbgnasgnan Stella Eldine KABRE/KABORE, ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, a salué la forte mobilisation des délégations venues des quatre coins du monde. Elle a exprimé sa reconnaissance pour cet engagement, qu’elle considère comme un témoignage éloquent de l’attachement profond des Burkinabè de l’extérieur à la mère patrie.

« À travers ce déplacement, vous exprimez non seulement votre fidélité à nos valeurs, mais également votre volonté de contribuer concrètement au développement socioéconomique de notre pays », a déclaré la ministre, ajoutant que cette initiative répond directement aux défis actuels, notamment le changement climatique et l’insécurité alimentaire.

Le ministre des Infrastructures, Adama Luc Sorgho, a pour sa part exhorté la diaspora à devenir un acteur stratégique de la transformation agricole nationale, en apportant son expertise, ses technologies, ses compétences et des investissements responsables. Il a rappelé que le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a initié une offensive agropastorale et halieutique visant à jeter les bases solides d’une indépendance alimentaire durable.

Intervenant au nom des participants de la diaspora, Romuald Sawadogo, président du comité d’organisation, Burkinabè résident à Accra et délégué du Haut Conseil des Burkinabè de l’étranger, a tenu un discours mobilisateur. Il a rappelé que ce forum n’est pas une simple rencontre, mais un appel solennel lancé à tous les fils et filles du pays vivant à l’extérieur pour s’investir dans la construction nationale.

« Nous ne sommes pas venus donner des leçons, mais apporter notre pierre à l’édifice national. Ensemble, avec ceux qui sont ici, nous pouvons aller de l’avant », a-t-il affirmé, appelant à une solidarité active entre Burkinabè d’ici et d’ailleurs.

Il a salué la participation exceptionnelle de 25 descendants de Burkinabè déportés aux États-Unis pendant la traite négrière, aujourd’hui porteurs de projets économiques concrets. Il a également insisté sur la mise en place urgente d’un guichet unique pour faciliter les démarches administratives des investisseurs issus de la diaspora.

« L’histoire montre que les Burkinabè ont contribué à bâtir économiquement d’autres pays, comme la Côte d’Ivoire ou le Gabon. Pourquoi ne pas revenir construire notre propre pays avec l’accompagnement des autorités ? », s’est-il interrogé.

M. Sawadogo a également souligné la pertinence de ce cadre d’échange, qu’il considère comme un espace d’optimisation des expériences et des expertises de la diaspora au service des chaînes de valeur agricoles. Il a salué l’innovation majeure de cette édition : la présence d’entreprises de la diaspora venues exposer sur place leurs projets et ambitions.

De son côté, le ministre délégué chargé des Burkinabè de l’extérieur a rappelé que ce forum s’inscrit dans la continuité des éditions de 2023, en parfaite cohérence avec l’agenda présidentiel, qui prône une conjugaison des efforts des Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur.

La cérémonie d’ouverture a été honorée par la présence de conseillers spéciaux du Président du Faso, d’autorités administratives, religieuses et coutumières, ainsi que de nombreux acteurs de la société civile et du secteur agricole.

Ce 3ᵉ forum se présente comme un tournant décisif dans la redéfinition des relations entre la diaspora burkinabè et l’État. Portée par une vision claire, une mobilisation importante et une volonté politique affirmée, l’initiative vise à générer des synergies concrètes, durables et structurantes pour le secteur agricole.

La ministre déléguée chargée de la Coopération régionale a réaffirmé l’engagement du gouvernement à suivre attentivement les recommandations issues des travaux. Elle a ensuite déclaré ouvert le forum, lançant ainsi trois jours d’échanges, d’innovations et de construction de partenariats pour un Burkina souverain et nourricier.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata