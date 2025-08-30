Burkina-Est-Agriculture-Aménagement-Terrain-Attribution

Tapoa/Diapaga : la délégation spéciale communale visite les 10 ha de rizière qu’elle a offerte aux producteurs locaux

Diapaga, 29 août 2025 (AIB) – la délégation spéciale communale de Diapaga a visité le mardi 26 août, les 10 ha de rizière qu’elle a offerte aux producteurs locaux de riz, a constaté l’AIB.

La ville de Diapaga, chef-lieu de la province de la Tapoa, amorce une étape importante dans le développement agricole. 10 ha ont été aménagés et offerts à des producteurs locaux de riz afin de relancer l’économie des ménages, et augmenter la sécurité alimentaire dans la commune.

Le 26 août 2025 une équipe de mise en œuvre du projet conduite par Soali Ouali premier vice-président de la délégation spéciale est allée constater de visu l’évolution du champ dont les spéculations sont au stade de montaison avec une bonne physionomie qui augure de bonnes récoltes.

Depuis 2018, la province de la Tapoa est impactée par une crise sécuritaire et humanitaire. Cette situation a occasionné un flux de déplacés des communes et des villages vers le chef-lieu de la province.

Pouf inverser la tendance, la délégation spéciale communale de Diapaga a adressé une lettre de demande d’accompagnement auprès des ONG sur place, ceci afin d’accroître la production maraîchère et rizicole ainsi que les activités génératrices de revenu.

C’est dans cette optique que l’ONG Action contre la faim (ACF) qui œuvre dans les domaines de l’autonomisation des ménages, la diversification alimentaire, la lutte contre la malnutrition, a accepter d’accompagner la délégation spéciale à travers l’aménagement de 10 ha de terrain qui seront équipés de deux châteaux d’eau pour la culture de contre saison .

A la date du 26 août ce sont 404 parcelles, individuelles qui sont exploitées par 138 hommes et 168 femmes. La spéculation qui est au stade de montaison, présente une bonne physionomie. Pour Soali Ouali 1er vice président de la délégation spéciale communale de Diapaga, aucune négligence ne sera tolérée et les comportements contre productifs sur le site seront bannis.

Le représentant de l’ONG ACF a salué les avantages de l’approche concertée entre les services techniques, les autorités locales et la communauté au-delà de l’impact immédiat de ce projet sur la vie des populations.

Des dires du représentant de la Direction provinciale de l’agriculture Bakari Salam Kaboré, si tout se passe bien, c’est 40 tonnes de riz qui seront engrangés par les producteurs. Une production qui va sans nul doute améliorer significativement les revenus des ménages bénéficiaires du site.

Sur les 10 h soit 101.000 m2 ils sont au total 138 hommes et 168 femmes repartis sur 404 parcelles. Le rendement attendu est de 40 tonnes soit 400 sacs de 100 kg de riz. Les bénéficiaires ont eu droit à des formations sur les semis, repiquages, démariage et l’épandage d’engrais organiques.

Agence d’information du Burkina

