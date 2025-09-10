Burkina- Est- Education- Cours- – Vacances

Tapoa: Des volontaires dispensent, gratuitement des cours aux élèves pour préparer l’année scolaire a venir.

Diapaga ,9 août 2025- Un collectif d ‘ enseignants a accepté de sacrifier leurs vacances pour inculquer des savoirs à leurs jeunes frères. Ce lundi, la coordination provinciale de la veille citoyenne de la Tapoa , conduite par son coordinateur Arnaud Gnoula est allé leur apporter leurs encouragements , leurs soutiens moral et leurs félicitations .

Les vacances scolaires sont un temps libre, dédié au repos et autres activités d ‘ épanouissement tels les voyages et les randonnées, quand on sait que durant 9 mois, ils étaient au four et au moulin pour remplir leur devoir dans des conditions, souvent peu enviables.

Pour leur responsable Kampadilemba Yonli, le programme consiste à donner une seconde chance à ces enfants dont certains parmi eux ont subi une rupture de la scolarité du fait du terrorisme .C ‘est également pour nous, a t’il poursuivit l ‘ occasion d’occuper utilement les enfants. Ces cours permettent de consolider les acquis, c ‘ est à dire renforcer ce qui a été appris durant l ‘ année scolaire, revenir sur les notions mal comprises ou non maîtrisées.

Paul Combari est élève en classe de 4e .Pour lui l ‘ intérêt des cours de vacances c’est que l’on ne travaille pas sous pression comme au cours de l ‘ année scolaire, notre nombre permet au professeur de prendre son temps pour bien expliquer et nous faire comprendre .Béatrice Gnoula qui ira en 4e cette année apprécie beaucoup ces cours : ils nous aident à acquérir des compétences nécessaires pour résoudre les problèmes analyser et nous concentrer sur les tâches difficiles dans toutes les matières ,communiquer et travailler en équipe.

Ces enfants issus de plusieurs établissements de la ville de Diapaga sont inscrits dans les classes de 5e, 4e et 3e. Ils sont au total 157 enfants dont 53 en classe de 5e, 67 en 4e et 37 en 3e. Les cours se déroulent tous les jours de 8H à 11H.

Très sensible à cette action patriotique, Arnaud Gnoula leur a transmis les encouragements et félicitations des autorités provinciales ainsi que la veille citoyenne. Merci pour l ‘ accompagnement des élèves et de leurs parents. Si la résilience se définit comme étant les capacités à remonter les épreuves et à se relever face à l ‘ adversité, vous êtes résilients. Le travail abattu pour mettre à profit les vacances est noble et vous honore à plus d’un titre, a dit en substance Arnaud Gnoula. Les cours qui ont débuté le 15 juillet connaîtrons leur épilogue le 15 septembre 2025.

Agence d’Information du Burkina

