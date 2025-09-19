Burkina/Tannounyan-Engagement-Patriotique

Tannounyan : Les valeurs du civisme livrées aux populations des Tannounyan

Banfora, 18 septembre 2025 (AIB) – Le Bureau national des Grands Projets, à travers la Coordination de l’Initiative présidentielle pour le Développement communautaire, en collaboration avec le ministère de la Justice et des Droits humains, a organisé la conférence publique régionale sur les valeurs citoyennes à Banfora dans la région des Tannounyan. C’était le mardi 16 septembre 2025.

La conférence a mobilisé toutes les couches de région, à savoir les Forces de défense et de sécurité (FDS), l’administration publique, la chefferie traditionnelle et coutumière, les Dozos, les immergés, les associations féminines, les étudiants, les acteurs de la veille citoyenne et les organisations de la société civile. Elle était placée sous la présidence du gouverneur des Tannounyan, Badabouè Florent Bazié, avec pour invité d’honneur, le ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, Ismaël Sombié et invité spécial, le commandant de la 2e région militaire, le Lieutenant-Colonel Lassané Porgo.

Le gouverneur a salué la grande mobilisation des populations qui ont pris d’assaut la salle polyvalente. Le Directeur général de la Promotion de la citoyenneté et de la paix au ministère de la Justice et des droits humains, Benjamin Sow, a laissé entendre que ces conférences ont été initiées au regard de l’effritement progressif des valeurs sociales burkinabè.

Il a rappelé que cette conférence s’inscrit dans une série de conférences sur les même thématiques, prévues se dérouler dans toutes les 13 régions du pays. Pour M. Sow il s’agit, à travers ces conférences, de faire en sorte que la culture du civisme, du patriotisme, de la cohésion sociale et de la paix soit une réalité dans notre pays. Selon lui, les plus hautes autorités du pays sont en train d’implémenter une vision qui est d’amener les Burkinabè à développer leur pays par eux-mêmes. Pour y arriver.

A en croire M. Sow, les citoyens burkinabè doivent réellement s’approprier les valeurs de civisme de citoyenneté, de patriotisme et de paix. Trois thématiques ont été développées par des techniciens venus du ministère en charge des Droits humains. Ces thématiques sont « Civisme et citoyenneté », « Patriotisme et participation citoyenne » et « Culture de la paix et de la cohésion sociale ».

A l’issu de l’exposé fait par les conférenciers, la parole a été donnée aux représentants des différentes couches de la région. Tous, ont salué l’initiative de ces conférences et ont exprimé leur soutien au Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et son équipe dans la révolution qu’ils ont engagée pour le pays.

Agence d’information du Burkina

JPY-dnk-ata