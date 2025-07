Soutenance : Awa Ouédraogo plaide pour une communication efficace contre les grossesses précoces en milieu scolaire

Ouagadougou, 17 juillet 2025 (AIB) – L’étudiante Awa Ouédraogo, en fin de cycle de licence professionnelle en communication pour le développement à l’Université Aube Nouvelle (U-AUBEN), a brillamment soutenu, le 15 juillet 2025, son mémoire de stage portant sur la lutte contre les grossesses chez les adolescentes et les jeunes en milieu scolaire. Elle a obtenu la note de 18/20.

Le thème de son mémoire est intitulé : « Analyse de la communication du Réseau africain jeunesse santé et développement au Burkina Faso (RAJS/BF) dans la lutte contre les grossesses chez les adolescentes et les jeunes en milieu scolaire dans les communes de Ouagadougou, Koubri et Pabré ».

Sous la direction de M. Sondet Guillaume Sanon, expert en santé communautaire, communication stratégique, genre et président du Conseil d’administration du RAJS/BF, Awa Ouédraogo a analysé les stratégies de communication utilisées par cette ONG pour sensibiliser et prévenir les grossesses non désirées et précoces en milieu scolaire.

Selon la nouvelle diplômée, le choix de ce sujet découle de l’urgence d’agir face à ce phénomène croissant. « La lutte contre les grossesses non désirées et précoces devrait être une priorité nationale, et nécessite des mécanismes de communication efficaces pour provoquer un changement de comportement », a-t-elle déclaré.

Le jury, présidé par le Dr Jean Pierre Ilboudo, directeur de l’Institut des Métiers de la Communication, du Journalisme, de l’Audiovisuel et du Cinéma (IMCJAC), a salué la pertinence d’un thème jugé d’actualité et la rigueur du travail présenté.

Le professeur de suivi, M. Lazare Pouya, a quant à lui souligné le dynamisme et la persévérance de l’impétrante. M. Sanon, maître de stage, a également témoigné de sa détermination tout au long de sa mission au RAJS/BF.

Dans son résumé, l’étudiante a rappelé que la communication pour le développement joue un rôle clé dans la transformation des mentalités et la promotion de comportements responsables, notamment en matière de santé sexuelle et reproductive.

L’étude a révélé que la communication constitue un levier majeur dans la lutte contre les grossesses précoces. Les actions du RAJS/BF dans les communes ciblées ont permis d’obtenir des résultats encourageants, bien que des défis persistent. L’intégration de l’éducation sexuelle dans les programmes scolaires et le renforcement du dialogue intergénérationnel apparaissent comme des solutions durables.

Le jury a salué l’excellence de son travail en lui attribuant la note de 18/20.

