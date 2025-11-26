BURKINA-SOUROU-DON

Sourou : 71 paires de chaussures de plus de 1 million 400 mille FCFA remises aux VDP de Tougan

Tougan, 25 nov. 2025 (AIB) – La délégation spéciale de la commune de Tougan a remis, mardi, 71 paires de chaussures rangers d’une valeur de plus de 1 400 000 FCFA aux Volontaires pour la défense de la Patrie (VDP), au cours d’une cérémonie présidée par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo.

Selon le président de la délégation spéciale de la commune, Ouigou Tiendrébéogo, ce don d’une valeur totale de 1 420 000 FCFA provient du reliquat des fonds cotisés par la population de la commune pour la construction de postes de combat, destinés à renforcer la sécurité des des populations de la ville.

« Ce don provient de la contribution patriotique initiée courant 2024 par le Haut-commissaire de la province, Désiré Badolo, pour construire des postes de combat tout autour de la ville de Tougan afin de sécuriser la population. Après la construction des postes, nous avons jugé nécessaire d’utiliser le reste de l’argent pour doter nos VDP de chaussures tactiques », a indiqué M. Tiendrébéogo.

Le président de la délégation spéciale a salué la forte mobilisation de la population lors de cette initiative et l’a invitée à continuer de soutenir les forces combattantes jusqu’à la victoire finale.

Le porte-parole des bénéficiaires, Jean Drabo, a exprimé la gratitude des VDP et souligné que cette dotation va les galvaniser davantage sur le terrain.

« Ces chaussures vont nous permettre d’être plus efficaces. Il y a des zones où l’on peut désormais s’aventurer sans craindre les épines », a-t-il confié.

Il a remercié la délégation spéciale ainsi que l’ensemble des populations pour les efforts consentis en vue de mettre les VDP dans de bonnes conditions de travail.

En rappel, la délégation spéciale communale de Tougan avait déjà offert, en octobre dernier, des vivres d’une valeur d’environ 5 millions de FCFA aux VDP.

Agence d’information du Burkina

SS/NO/ATA