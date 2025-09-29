BURKINA-SOUM-CITOYENNETE-JEUNES

Soum : Les bacheliers de l’immersion patriotique assainissent le lycée provincial de Djibo

Djibo, 27 sept. 2025 (AIB)- Après la clôture officielle de leur immersion patriotique le 9 septembre dernier, les jeunes bacheliers de la région de Djelgodji ont traduit le samedi 27 septembre 2025, leur engagement en actes patriotiques à travers une grande opération de salubrité au lycée provincial de Djibo.

En collaboration avec les élèves, les enseignants, les bénévoles, les nouveaux bacheliers de la région Djelgodji ont assaini l’enceinte du lycée provincial de Djibo et les espaces publics.

Dès l’aube, l’établissement a vibré au rythme du travail collectif dans une ambiance marquée par l’entraide et le patriotisme.

Ces actions s’inscrivent dans la continuité de l’immersion patriotique, un programme national qui a permis d’inculquer aux jeunes diplômés, les valeurs de discipline, de solidarité et de service communautaire.

Bien que la phase d’immersion soit terminée, les jeunes patriotes ont décidé de prolonger leur engagement en posant des actes citoyens dans leur localité.

Le directeur du lycée provincial, Hamdou Maïga, les encadreurs et les bénéficiaires ont salué cette initiative, qui redonne espoir et confiance à la jeunesse.

Pour M. Maïga, l’action citoyenne constitue un véritable symbole de responsabilité collective et de cohésion sociale.

« Ces jeunes, désormais ambassadeurs du civisme, montrent que l’engagement patriotique ne s’arrête pas à la formation, mais se prolonge dans des actions concrètes pour le bien de la communauté », a-t-il soutenu.

À travers leurs slogans repris en chœur, notamment « La Patrie ou la Mort, nous vaincrons ! », les nouveaux bacheliers ont réaffirmé leur volonté de continuer à agir pour le développement de la ville de Djibo et du Burkina Faso.

