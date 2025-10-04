Burkina-Liptako-Yagha-Sebba-Jeunesse-Développement.

Sebba : Des jeunes créent un comité pour la cause commune

Sebba 1er oct. 2025 (AIB) – Des jeunes de la ville de Sebba, dans la province du Yagha, ont mis en place un comité dénommé « comité de la lutte pour la cause commune » pour promouvoir la cohésion sociale afin de mener des actions citoyennes pour le bien-être de la population.

Le 29 septembre 2025, une assemblée générale regroupant plusieurs jeunes de Sebba a donné naissance au « comité de la lutte pour la cause commune ». Selon ses initiateurs, cette structure vise à fédérer les énergies de la jeunesse autour des questions de développement et de solidarité. À l’issue des échanges, un bureau a été installé et présenté aux personnes ressources et aux sages de la localité qui ont apporté leur soutien à l’initiative.

À peine installés, les membres du comité ont lancé leurs premières activités. Le 1er octobre 2025, ils ont organisé une journée de salubrité dans les locaux de la mairie de Sebba. Dans la même dynamique, ils se sont engagés à boucher les nids-de-poule sur la route Sebba–Dori, un axe stratégique pour le passage des convois sécurisés très attendus par la population.

Pour le président du comité, Mamoudou Tamboura, « il est temps pour les jeunes de Sebba de penser à ce qui les unit et de contribuer positivement à la vie de la cité ». Il annonce déjà d’autres actions similaires au centre médical, au haut-commissariat et dans tout autre espace public nécessitant une attention particulière. Les jeunes appellent à l’accompagnement de toutes les bonnes volontés pour la réussite de leur initiative.

Agence d’information du Burkina

