Sandbontenga/Semaine Régionale de la Culture 2025 : Les artistes s’activent pour la phase régionale à Kaya

Kaya, 1er sept. 2025 (AIB)- Du 6 au 8 septembre 2025, Kaya, capitale de la région des Koulsé, vibrera au rythme de la culture à la faveur de la Semaine Régionale de la Culture (SRC).

Pour cet événement qui mettra en lumière les talents locaux et servira de tremplin pour désigner les ambassadeurs de la région en vue de la Biennale de la Culture, Bobo 2026, les troupes et ensembles artistiques de la province de Sandbontenga sont en pleins préparatifs en dépit des difficultés.

Ce sont au total 145 artistes qui participeront à la semaine régionale de la culture, Kaya 2025 pour me compte de la province de Sandbontenga. 14 inscriptions dans le domaine de l’art du spectacle, 11 dans l’art culinaire et 01 dans l’art plastique ont été enregistrées pour cette édition.

Un engouement inédit selon le directeur provincial de la communication, de la culture, des arts et du tourisme de Sandbondtenga, Ahmed Ouédraogo. Cela s’explique selon lui, par l’amélioration de la situation sécuritaire.

Pour M. Ouédraogo, c’est aussi le signe que Kaya 2025 s’annonce sous les meilleurs auspices, comparativement aux éditions précédentes.

A quelques jours de l’ouverture des compétitions, les préparatifs vont bon train selon le directeur provincial.

« Toutes les troupes sont à pied d’œuvre pour offrir des prestations de qualité », soutient-il.

Ahmed Ouédraogo précise que des visites de sensibilisation sont menées par ses services compétents auprès des responsables des troupes pour s’assurer que les règlements des compétitions sont bien compris et appliqués par les candidats.

Les ambitions de Sandbondtenga pour cette édition sont clairement affichées. « Nous visons la victoire dans toutes les disciplines », prévient le directeur provincial. Il estime que les artistes sont prêts à représenter fièrement la région des Koulsé à la Biennale de la Culture Bobo 2026. L’intensité de l’encadrement et la préparation rigoureuse de ces artistes laissent présager de belles performances.

Malgré l’enthousiasme, des difficultés financières subsistent. À en croire le directeur provincial, des défis doivent être relevés avant la phase régionale.

Il a par ailleurs fait un appel aux fils et filles de la province, aux opérateurs économiques et à de tous les acteurs du développement local pour soutenir les troupes.

« Pour que nos troupes reviennent fièrement avec des prix de Bobo 2026, l’étape de Kaya 2025 est cruciale, a rappelé le DP avant de lancer un appel aux populations pour qu’elles soutiennent les artistes durant ce week-end culturel par leur participation massive aux spectacles.

Il a également encouragé toutes les personnes de bonne volonté à soutenir les troupes à acquérir de nouveaux équipements afin d’améliorer leur compétitivité sur la scène.

En rappel, la SNC BOBO 2026 se tiendra du 25 avril au 02 mai 2026 sous le thème « Culture, jeunesse et transmission des valeurs sociales ».

Agence d’information du Burkina

AIO/bbp