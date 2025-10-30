Burkina-Sandbondtenga-Montée-Couleurs-Nationales

Sandbondtenga/Montée des couleurs : Les personnes âgées réaffirment leur attachement aux valeurs républicaines

Kaya, 30 oct. 2025 (AIB) – La place du gouvernorat de Kaya a abrité, jeudi, la cérémonie solennelle de montée des couleurs nationales. Présidée par la secrétaire générale de la région des Koulsé, Bernadette Adenyo/Sermé, cette cérémonie a rassemblé un public majoritairement composé de personnes âgées issues de diverses organisations locales.

À cette occasion, les personnes âgées, fortement mobilisées, ont réaffirmé leur attachement aux valeurs patriotiques et à l’unité nationale.

Cette activité s’inscrit dans le cadre de l’initiative du gouverneur des Koulsé, le colonel-major Blaise Z. Ouédraogo, qui consiste à dédier chaque dernier jeudi du mois à une couche socio-professionnelle de la région pour procéder à une montée solennelle des couleurs nationales.

Selon la secrétaire générale de la région, cette initiative vise à impliquer chaque citoyen dans le rituel de la montée du drapeau.

« Nous savons tous l’importance du drapeau dans notre pays, surtout dans ce contexte sécuritaire où chacun de nous doit porter ce pays sur ses épaules, à travers ses actions et ses propos quotidiens », a-t-elle souligné.

Mme Adenyo/Sermé a également mis en exergue le rôle et la place incontournables des aînés dans le développement social et communautaire du Burkina Faso.

Cette cérémonie a constitué un moment de ressourcement pour les personnes du troisième âge, qui ont exprimé leur gratitude au président du Faso pour cette initiative de civisme et de patriotisme.

Le président du conseil provincial des personnes âgées de Sandbondtenga, Foulou Naaba, a indiqué que cette montée des couleurs représente une occasion pour les aînés de montrer aux jeunes qu’ils doivent suivre les traces laissées par leurs devanciers pour bâtir une nation forte et solidaire.

Il a enfin exhorté les jeunes générations à nourrir davantage d’amour pour le Burkina Faso, à travers leurs actes et leurs paroles.

Agence d’Information du Burkina

AIO/bak