Sabou : 1ʳᵉ édition des journées culturelles « Bayir Daaré » de Bourou

Sabou, le 04 mai 2025 (AIB) – La célébration des journées culturelles « Bayir Daaré », placée sous le thème « Valeurs et attitudes pour un vivre-ensemble humain et pacifique », a connu un grand succès du 2 au 4 mai à Bourou. Cette première édition a vu la participation du président de la Délégation spéciale (PDS), du président de la Fédération Burkina REMPARTS et des notabilités coutumières locales.

Dans son discours, M. Abdoul Aziz KOARA, PDS de la commune de Sabou, a appelé la communauté à soutenir les efforts du président du Faso. Il a souligné l’importance du thème de cette année, qui fait écho au contexte actuel, où la tolérance, l’unité, le respect mutuel et la responsabilité citoyenne sont plus que jamais nécessaires. Il a encouragé les habitants de Bourou à demeurer mobilisés, solidaires et engagés dans la consolidation de la paix ainsi que dans le développement harmonieux de leur région.

M. Franck Alain KABORÉ, opérateur économique et PDG de Nerwaya Multi Vision, a exprimé sa joie d’être présent aux côtés de ses oncles et de contribuer au développement de leur communauté. Il s’est déclaré prêt à soutenir des initiatives en faveur d’un développement durable.

Enfin, M. Michel KOPIA, président de la Fédération Burkina REMPARTS, a exhorté la population à rester vigilante quant à la sécurité du territoire burkinabè, rappelant qu’aucun développement n’est possible sans paix. Les festivités de « Bayir Daaré » de Bourou se sont révélées être un véritable symbole de solidarité et d’engagement communautaire pour un avenir meilleur.

Parmi les activités au programme de cette 1ʳᵉ édition figuraient : une course féminine, des concertations entre les habitants pour le développement local, un défilé animé, des performances artistiques locales, ainsi que la cérémonie de pose de la première pierre de la clôture du dispensaire de Bourou.

Agence d’information du Burkina

