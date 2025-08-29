RN20/Ioba : La circulation des poids lourds suspendue entre Ouéssa et Dissihn

Dano, 29 août 2025 (AIB)-La circulation des poids lourds est suspendue sur la RN20 entre Ouéssa et Dissihn, après la dégradation du pont situé sur le fleuve Mouhoun.

Une portion du pont situé sur le fleuve Mouhoun, à la sortie de Ouéssa sur l’axe Ouéssa-Dissihn, est endommagée. Un trou béant laissant apparaître les fers à béton s’est formé sur cette infrastructure, rendant la circulation de certaines catégories de véhicules dangereuse.

Le haut-commissaire du Ioba, Innocents Ouattara, venu constater les faits, a donné des consignes aux Forces de défense et de sécurité (FDS) pour assurer la protection des usagers et préserver le reste de l’infrastructure.

Dans un communiqué publié le jeudi 28 août 2025, le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, a porté à la connaissance des populations et des usagers de la route nationale n°20 (RN20) que la circulation des véhicules poids lourds est suspendue sur la section entre Ouéssa et Dissihn suite à cette dégradation.

Le gouverneur invite les populations en général, et les usagers de la RN20 en particulier, notamment ceux des véhicules légers, à la prudence et au respect des panneaux d’indications provisoires ainsi que des consignes sécuritaires.

Il rassure également que les techniciens du ministère des Infrastructures et du Désenclavement sont à pied d’œuvre pour le rétablissement du trafic dans les meilleurs délais.

Agence d’information du Burkina

SZ/dnk/ata