Promotion du Biodigesteur au Burkina Faso : Madame le ministre délégué chargé de la Coopération régionale en immersion dans « Les Panières »

(Ouagadougou, 31 mai 2025)

Madame le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Stella Eldine KABRE/ KABORE, a effectué ce vendredi 30 mai 2025, une visite terrain sur une installation de biodigesteur, dans la ferme « Les panières” dans la commune rurale de Komsilga (région du Centre).

Cette visite a été organisée par l’Alliance pour le Biodigesteur en Afrique de l’Ouest et du Centre (AB.AOC) en collaboration avec la Structure Focale Nationale (SFN) du Burkina Faso.

La visite de la ferme gérée par la famille SAWADOGO, a permis à Madame le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, de percevoir de manière concrète les impacts transformateurs de la technologie du biodigesteur en milieu rural.

Au cours de la visite, Madame Stella Eldine KABRE/ KABORE a pu constater la production de l’énergie propre par le biodigesteur pour la cuisson, réduisant la dépendance au bois et les risques sanitaires, ainsi que l’effluent qui peut servir à une agriculture productive sans engrais chimiques, développant ainsi un marché d’engrais organiques.

Après avoir fait le tour de tous les compartiments, Madame le ministre a salué les promoteurs de la ferme pour les efforts consentis dans le sens du développement endogène.

Elle les a assurés de l’engagement de département en charge des Affaires étrangères à les accompagner dans leur initiative, et à renforcer la Coopération régionale à travers un modèle de diplomatie climatique autour de la technologie du biodigesteur.

« L’exemple de la famille SAWADOGO est évocateur et la sensibilisation sur ce dispositif doit être de mise pour un développement harmonieux de notre pays. Cette installation contribue à l’amélioration de la santé des jeunes filles et des femmes, à préserver l’environnement et à réduire le temps de travail des femmes dans un cadre sain et naturel », note Madame le ministre délégué, tout en saluant le fait que les activités menées dans la ferme concernent plusieurs domaines à la fois, tels que l’élevage, l’agriculture et la pisciculture.

Monsieur SAWADOGO, quant à lui a remercié Madame le ministre délégué pour sa présence, et s’est réjoui des conseils reçus, qui selon lui, donneront davantage de la force à l’équipe de sa ferme à produire davantage de résultats positifs.

Il faut noter que cette ferme qui s’étend sur trois hectares, est un modèle intégré où le biodigesteur est au cœur d’un système circulaire durable.

DCRP/ MAECR-BE