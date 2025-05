Production et diffusion de statistiques : Le Burkina classé 1er en Afrique de l’Ouest et 2e sur le continent

Ouagadougou, 13 mai 2025 (AIB) – L’Institut national de la statistique et de la démographie (INSD) a présenté, ce mardi, les résultats du classement mondial 2024 de l’Open Data Watch, qui positionne le Burkina Faso 1er en Afrique de l’Ouest et 2e en Afrique, derrière le Maroc, en matière de production et de diffusion de données statistiques ouvertes.

Cette performance s’appuie sur l’évaluation menée par Open Data Inventory (ODIN), qui analyse les travaux des systèmes statistiques nationaux à travers les données mises à disposition sur les plateformes des pays. Selon l’administrateur principal d’Open Data Burkina Faso, Adama Nabayaogo, le Burkina Faso a obtenu un score global de 77 sur 100, grâce à la qualité de sa plateforme statistique jugée parmi les meilleures. Il a précisé que deux grands critères ont été évalués : l’ouverture des données et la couverture des thématiques statistiques.

Dans cette dynamique, le Burkina Faso vise désormais à intégrer le top 15 mondial, en améliorant la collecte et la diffusion de données notamment sur les thématiques sociales telles que la pauvreté et les revenus, la criminalité et la justice, ou encore les établissements d’hébergement.

Pour le directeur général de l’INSD, Toubou Dipama, ce classement constitue une reconnaissance du professionnalisme des équipes de l’institution. Il a salué le travail accompli dans la durée et souligné que l’objectif est maintenant de renforcer le fonctionnement du système statistique national, à travers une meilleure collaboration avec les structures sectorielles et la formation continue des agents, afin de rester à jour face aux innovations dans le domaine statistique.

L’INSD a également présenté la plateforme Open Data Burkina Faso, en service depuis 2016, grâce à l’appui financier de la Banque africaine de développement (BAD). Cette plateforme centralise les productions statistiques des Directions générales des études et des statistiques sectorielles (DGESS) du pays. Elle est accessible à l’adresse suivante :

👉 https://burkinafaso.opendataforafrica.org

Pour consulter les données statistiques du Burkina Faso, les usagers peuvent se référer aux sites de l’INSD, du Conseil national de la statistique (CNS), et de la plateforme Open Data.

Agence d’Information du Burkina

BBP/ata