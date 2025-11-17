Burkina -Loropéni -Festival

Poni : Loropéni évent organise son premier festival

Loropéni,10 nov.2025 (AIB)-L’association Loropéni évent a organisé la première édition du festival Loropéni en couleur, le samedi 8 novembre 2025, pour renforcer davantage la cohésion sociale.

Placé sous le thème «Danses, jeux et apprentissages, l’éducation au cœur de la fête», ce festival a connu la participation des élèves du primaire de la circonscription d’éducation de base (CEB) de Loropéni et des élèves du post -primaire et secondaire de la commune.

De la course d’endurance, à la danse traditionnelle, au récital et au slam les participants ont démontré leur savoir-faire.

Les meilleurs dans chaque catégorie ont été primés

Aussi le trophée de la meilleure école est décerné à l’école de Obiré et celui du meilleur établissement au lycée départemental de Loropéni.

Les deux premiers de la CEB au CEP session de 2025 ont reçu chacun un vélo et un paquet de boissons X-fort offert par les promoteurs du festival.

Le CCEB, Kambou Casimir, dans son intervention a traduit sa gratitude reconnaissance aux promoteurs de ce festival d’avoir impliqué ses élèves dans les différentes compétitions.

Il a invité également l’ensemble de la population pour une cohésion sociale plus solide.

En sa qualité de parrain, Hien Siébou Wielté a vivement encouragé les jeunes pour leurs dynamiques et prend l’engagement de toujours répondre à leur besoin.

Quant au chargé de communication et responsable marketing et initiateur du projet, Soulama Claver, Loropéni en couleur a été lancé pour rassembler la jeunesse autour de l’éducation, de la culture et du patrimoine. C’est une journée où apprendre rime avec s’amuser, où la fête devient un outil d’unité et de valorisation de Loropéni

Agence d’information du Burkina

