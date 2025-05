Burkina-Passoré- Association- Forum

Passoré : Une association donne du sourire aux personnes malvoyantes et aveugles à travers plusieurs activités

Yako, 2 mai 2025-(AIB) L’Association des personnes malvoyantes et aveugles du Passoré (APMA) a organisé les 2 et 3 mai 2025 à Yako, un forum annuel au profit des personnes vivant avec un handicap visuel sous le parrainage du ministère en charge de l’Action humanitaire. Pour l’occasion, diverses activités ont donné du sourire à ces dernières lors des 48 h de forum.

L’Association des Personnes malvoyantes et aveugles du Passoré (APMA) est soucieuse de l’épanouissement et de l’autonomisation des personnes malvoyantes et aveugles.

C’est dans optique qu’elle a tenu les 2 et 3 mai 2025 à Yako, son forum annuel sous le thème : « Valorisons l’inclusion sociale en promouvant l’autonomisation des personnes handicapées visuelles et garantissons la paix et la cohésion sociale dans notre localité ».

Plusieurs activités étaient au programme de ces 48 heures, à savoir une course cycliste, une conférence publique, un match de football, une caravane de paix et des remises de prix aux participants.

La conférence publique était axée sur trois notions à savoir, l’inclusion, l’autonomisation et cohésion sociale.

La représentante du Conseil danois pour les réfugiés Karidiatou Nikiema a félicité les organisateurs pour la tenue forum qui vise à promouvoir l’estime de soi au profit des personnes en situation de handicap visuel au Burkina.

Le Président de l’Association des personnes malvoyantes et aveugles du Passoré, Blaise Wibgha a indiqué que l’objectif de cette conférence est de garantir la paix et la cohésion sociale entre ses pairs.

Très satisfait de la mobilisation M. Wibgha a remercié les partenaires financiers, les autorités administratives, coutumières et religieuses pour leur accompagnement pour le succès du forum.

Blaise Wibgha a également invité les personnes malvoyantes et aveugles à se démarquer de toute œuvre de mendicité.

Le Président de l’APMA a appelé les autorités à la prise en compte des préoccupations des personnes handicapées dans les prises de décisions pour le développement et la paix au Burkina Faso.

