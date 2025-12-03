BURKINA – PASSORÉ – MONTÉE DES COULEURS

Passoré / Montée des couleurs : La mairie de Yako a accueilli la cérémonie du mois

Yako, 3 déc. 2025 (AIB) – Les corps constitués de la province du Passoré se sont réunis le lundi 1er décembre 2025 dans la cour de la mairie de Yako, pour la montée mensuelle des couleurs, présidée par le Haut-commissaire Daouda Sangaré. Pour l’occasion, le premier responsable de la province a salué la forte mobilisation des participants.

La montée des couleurs dans la province du Passoré, organisée de manière tournante, a rassemblé les directeurs et chefs de service dans la cour de la mairie de Yako.

Le Président de la délégation spéciale (PDS) de Yako, Boukaré Zomodo, a profité de l’occasion pour présenter brièvement la mairie de Yako et rappelé le fonctionnement de la délégation spéciale, structurée autour d’un organe délibérant et d’un organe exécutif.

Le PDS a également annoncé la célébration des 30 ans de la Police municipale, en précisant qu’en marge de cet anniversaire plusieurs activités seront organisées, notamment un cross populaire et des journées portes ouvertes.

Le président du Tribunal de grande instance (TGI) de Yako, Issa Deme, a informé l’assistance du retour du tribunal dans ses locaux fraîchement rénovés.

M. Deme a exprimé sa reconnaissance aux institutions du pays ainsi qu’aux corps constitués de la province pour leur accompagnement et leur engagement, qui ont contribué au succès de ces travaux de réfection.

En marge de la cérémonie, le Haut-commissaire Daouda Sangaré a annoncé que Yako accueillera le 12 décembre 2025 prochain la caravane « DEME CIRA ». Pour l’occasion, il a invité l’ensemble des structures provinciales à se mobiliser pour la réussite de l’événement.

Agence d’information du Burkina

