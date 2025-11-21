BURKINA-EDUCATON- CHAMP-SCOLAIRE

Passoré: L’école primaire de Pilimpikou B a récolte son champ de sésame

Yako, 21 nov. 2025(AIB)-L’École Primaire Publique de Pilimpikou B a organisé le jeudi 20 nombre 2025 une journée de récolte de son champ de sésame sur une superficie d’un demi-hectare. L’activité s’inscrit dans la dynamique nationale de mise en œuvre des champs scolaires dans les écoles primaires publique du Burkina Faso.

Portée par l’élan insufflé par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim TRAORÉ, l’initiative a pris forme dès le 15 août 2025, lorsque les élèves, assistés par leurs enseignants et soutenus par les parents ont semé le sésame.

Trois mois plus tard, les acteurs de l’école se sont retrouvés pour la séance des récoltes du champ de l’école tenue le jeudi 20 nombre 2025 à Pilimpikou.

L’activité qui se veut fédératrice témoigne d’un engagement communautaire fort et d’une éducation tournée vers l’effort, la responsabilité et le vivre-ensemble.

À travers cette récolte, l’école primaire publique B de Pilimpikou renforce non seulement les apprentissages pratiques des apprenants, mais aussi leur sens du partage, de la discipline et de la contribution au bien commun.

La communauté éducative de l’école a exprimé sa profonde gratitude à Rakiswendé Sylvain Ouédraogo, le secrétaire général de la production agro-sylvo- pastoral de la cantine endogène de l’école et parent d’élèves pour la mise à disposition d’une parcelle de champ qui a facilité la réalisation de ce champ scolaire.

L’école a aussi rendu un hommage particulier à l’ensemble des parents d’élèves pour leur accompagnement constant pour la réussite de ce champ.

Agence d’information du Burkina

MK/ZES