Passoré/Education : Les enseignants du secondaire à l’école de la mise en œuvre des réformes

Yako, 9 oct. 2025 (AIB)-La Secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré, représentant le Haut-Commissaire de la province a officiellement lancé le mardi 7 octobre 2025 à Yako, les travaux de la deuxième édition des Journées pédagogiques des enseignants de l’Enseignement secondaire.

La deuxième édition des journées pédagogiques des enseignants de l’enseignement secondaire de la province du Passoré s’est tenue du 7 au 10 octobre 2025 à Yako.

Ils sont environ 1200 enseignants répartis en 4 groupes et par discipline, issus des lycées et collèges de la province du Passoré à suivre cette formation pédagogique de quatre jours.

La formation vise à outiller les enseignants sur « la mise en œuvre des réformes au ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation Professionnelle et Technique ».

La Secrétaire générale de la province (SGP) du Passoré, Noélie Béréhoumdougou/Kaboré a félicité l’ensemble des acteurs pour les résultats satisfaisants obtenus, au cours des examens scolaires écoulés, malgré le contexte sécuritaire difficile dans certaines localités de la province.

« Je rends hommage à tous les enseignants, inspecteurs et personnel éducatif qui malgré les incertitudes, continuent de se donner corps et âme pour offrir une éducation de qualité à nos enfants », a ajouté Mme Béréhoumdougou.

La SGP a également invité les enseignants à contribuer activement à l’émergence de générations d’élèves compétents et conscients de leur rôle dans la construction d’un avenir meilleur pour le Burkina Faso.

Le Directeur provincial de L’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique (DPESFPT) du Passoré, Mimtiri Oualbéogoa Oualbéogo a fait savoir que la réforme des curricula avec l’adoption de l’Approche par les compétences (APC) est adaptée au système éducatif du pays.

M. Oualbéogo a précisé que les journées pédagogiques constituent une formation continue pour le corps enseignant.

Le DPESFPT du Passoré a invité les enseignants à participer activement aux travaux pour le bonheur des apprenants.

Les enseignants ont profité de l’occasion pour initier une opération de collecte de fonds, en vue de soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo dans la région du Yaadga.

Agence d’information du Burkina

