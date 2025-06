Oubritenga : La SONATUR satisfaite de l’état d’avancement des travaux d’aménagement de son site de Ziniaré

Ziniaré, 25 juin 2025 (AIB) – Le directeur général de la Société nationale d’aménagement des terrains urbains (SONATUR), Boureima Ouattara, accompagné d’une forte délégation, a constaté mercredi un taux de réalisation satisfaisant des travaux d’aménagement et de viabilisation du site de Ziniaré.

« Avant le démarrage des projets immobiliers, nous avions promis l’aménagement et la viabilisation du site. Cette sortie vise à constater l’état d’avancement, le niveau des travaux et surtout la qualité des ouvrages promis aux acquéreurs », a déclaré Boureima Ouattara.

Il s’est dit très satisfait de l’état d’avancement des travaux sur le terrain, en dépit de quelques difficultés rencontrées, dues au retard accusé par une première entreprise, à qui le marché a été retiré pour être confié à l’entreprise ECW.

M. Ouattara a encouragé l’entreprise ECW, qu’il a félicitée pour la qualité du travail réalisé sur le terrain, et qui a promis de livrer l’ouvrage dans les prochains mois.

Selon le responsable technique de l’entreprise, Zongo Lucien Zyed, le site de la SONATUR sera livré dans deux mois.

« La livraison est prévue dans deux mois, mais nous ferons tout pour la réaliser avant. En termes de qualité, nous avons la satisfaction de la SONATUR car nous fournissons un travail conforme aux normes », a-t-il affirmé.

Le projet en cours de viabilisation s’étend sur une superficie de 60 hectares et concerne, entre autres, l’assainissement, l’aménagement des voiries, l’électrification, l’adduction en eau potable, le bornage des concessions et la plantation d’arbres.

Selon les techniciens en charge du contrôle, le taux d’exécution des travaux est de 59 %, pour un délai d’exécution consommé à 80 %. Ce décalage est dû à quelques difficultés rencontrées sur le terrain, mais qui n’affecteront pas la date prévue pour la livraison de l’ouvrage.

En rappel, le site de Ziniaré a fait l’objet d’une campagne de commercialisation par la SONATUR entre 2023 et 2024. Avant que les acquéreurs ne se projettent dans la réalisation immobilière de leurs parcelles, la société s’était engagée à aménager et à viabiliser le site.

Agence d’information du Burkina

