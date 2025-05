Ouahigouya : lancement officiel des travaux d’assainissement, de drainage et de voiries dans le cadre du PMDUVS

Dans le cadre du Projet de Mobilité et de Développement Urbain des Villes Secondaires (PMDUVS), un atelier technique marquant le démarrage officiel des travaux d’assainissement, de drainage des eaux pluviales et de réhabilitation de voiries dans la ville de Ouahigouya s’est tenu le mercredi 14 mai 2025 dans la salle de conférences de la mairie.

La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région du Nord, M. Thomas YAMPA, en présence du Conseiller technique du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, M. Abdoulaye OUÉDRAOGO, du Coordonnateur du PMDUVS, M. Mathieu LOMPO, du Directeur général de l’AGETIB, M. Ollo Franck Hervé KANSIÉ, du Président de la Délégation spéciale de la commune de Ouahigouya, M. Amos LANKOANDÉ, ainsi que de nombreux acteurs techniques, autorités locales, coutumières et religieuses.

Dans son intervention, le Conseiller technique du ministère des Infrastructures a rappelé que l’objectif principal de cet atelier est de mobiliser et sensibiliser les parties prenantes sur les enjeux et exigences liés à la bonne exécution des travaux. Il a insisté sur l’importance de la synergie entre tous les acteurs pour atteindre les résultats escomptés du projet.

Prenant la parole à son tour, le gouverneur Thomas YAMPA a procédé au lancement officiel des travaux. Il a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance au ministère et à ses partenaires techniques et financiers pour le choix porté sur la ville de Ouahigouya. « Ce projet représente une opportunité majeure pour améliorer le cadre de vie des populations, renforcer la résilience urbaine et générer des emplois pour la jeunesse locale », a-t-il souligné, avant d’inviter les populations à accompagner les entreprises chargées de l’exécution des travaux.

Au cours de l’atelier, le Directeur général de l’AGETIB, M. Ollo KANSIÉ, a présenté les objectifs du projet et détaillé la nature des travaux à réaliser. Il a rassuré les habitants de Ouahigouya sur le respect des délais d’exécution et sur la qualité des ouvrages qui seront livrés.

Les échanges ont pris fin par une session interactive de questions-réponses, d’observations et de recommandations formulées par les participants, en vue de garantir la réussite des travaux engagés.

DCRP/MID

Agence d’Information du Burkina