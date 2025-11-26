Ouagadougou : Les ministres des Affaires étrangères de l’AES ouvrent les travaux préparatoires du 2ᵉ Sommet des Chefs d’État

Ouagadougou, 26 nov. 2025(AIB)-Le chef de la diplomatie burkinabè Jean-Marie Traoré, a ouvert mercredi à Ouagadougou, la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel (AES), en présence de ses homologues du Mali, Abdoulaye Diop, et du Niger, Bakary Yaou Sangaré.

Accueillant ses pairs en « terre de lutte et de dignité », le ministre Jean-Marie Traoré a transmis les salutations du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et rappelé que la rencontre marque une étape majeure dans la préparation de la 2ᵉ session du Collège des Chefs d’État de l’AES, prévue les 22 et 23 décembre 2025 à Bamako.

Les ministres ont salué le travail des experts des trois pays qui, durant deux jours, ont finalisé des documents essentiels liés à la mise en œuvre de la feuille de route du Président en exercice de l’AES, le Général d’Armée Assimi Goïta. Cette feuille de route repose sur trois piliers : Défense, Diplomatie et Développement.

Le ministre Traoré a rappelé que, depuis sa création en juillet 2024, la Confédération a enregistré des avancées majeures, dont entre autres : la mise en place de la Force unifiée de l’AES, la création de la Banque confédérale pour l’Investissement et le Développement, l’installation du Parlement de l’AES et le démarrage de plusieurs chantiers institutionnels.

Il a condamné les « campagnes de désinformation » visant la Confédération, notamment au Mali, dénonçant des tentatives « d’affaiblir la souveraineté sahélienne ».

Le Burkina, a-t-il dit, reste solidaire du Mali et du Niger « face aux actions subversives appuyées par des supplétifs terroristes ».

Prenant la parole, le ministre malien Abdoulaye Diop a exprimé la gratitude du Mali envers le Burkina Faso et le Niger pour leur soutien face à la récente crise qu’a traversée son pays.

Il a particulièrement salué la solidarité du Niger, qui a offert des dizaines de citernes de carburant escortées conjointement par les forces des trois pays.

Le ministre a dénoncé le « terrorisme médiatique » mené par certains organes de presse occidentaux, accusés de relayer la propagande des terroristes tout en occultant les « victoires des Forces armées de l’AES ».

Sur le plan diplomatique, les trois pays se sont félicités de la coordination exemplaire de leurs missions diplomatiques, du renforcement de la libre circulation au sein de l’AES avec l’Afrique de l’Ouest, ainsi que de la dynamique d’intégration illustrée par la décision de faire de l’AES un espace sans visa pour les ressortissants de la CEDEAO.

Le Mali a regretté que la CEDEAO n’ait pas donné suite aux ouvertures de dialogue initiées à Bamako le 22 mai 2025.

Les ministres ont également salué les progrès dans la création d’une compagnie aérienne AES, la mise en œuvre du prélèvement confédéral, le déploiement du free roaming AES, la coordination des télévisions nationales, et la définition de l’identité visuelle et sonore de la Confédération (drapeau, logo, hymne).

Les trois ministres ont réaffirmé leur engagement à proposer des recommandations « ambitieuses et fédératrices » pour consolider l’intégration sahélienne et répondre aux attentes des populations.

Sur une note optimiste, le ministre malien Abdoulaye Diop a officiellement déclaré ouverts les travaux de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’AES.

Agence d’Information du Burkina

OS/ata