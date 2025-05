Burkina-Association-Cinéma-Formation

Ouagadougou : L’Association Cinéma Vision-Burkina Faso outille des jeunes au développement de projets cinématographiques

Ouagadougou, 16 mai 2025(AIB)- L’Association cinéma vision-Burkina Faso (ACV-BF) organise une résidence d’écriture, qui se tient du vendredi 16 au lundi 19 mai, à l’Institut supérieur de l’image et du son/Studio-École (ISIS/SE), pour outiller des jeunes apprenants au développement de leurs projets cinématographiques.

Cette formation vise à accompagner les jeunes cinéastes du développement jusqu’à la maturation de leurs projets.

Selon Orokia Barro, réalisatrice et membre de l’association, les résidents seront formés Durant 4 jours sur l’introduction au scénario, les procédés narratifs, les outils dramatiques, les séquenciers, la continuité dialoguée, la préproduction, le dépouillement du scénario ainsi qu’une formation en montage vidéo.

Elle ajoute que la formation est une combinaison d’astuces théoriques combinées à des échanges nourris aux cas pratiques avec des exemples de courts métrages afin de permettre aux lauréats de bien rédiger leurs séquenciers.

« Sur les 5 résidents, on retiendra le meilleur scénario qui sera réalisé entièrement avec l’appui technique de l’ISIS/SE », a-t-elle expliqué.

Pour le président de l’Association, Kassoum Coulibaly, le développement des projets cinématographiques est un maillon qui est un peu délaissé et le fait de réfléchir sur un projet, le travailler, le peaufiner est souvent ce qui manque dans les différents projets pour une maturation complète.

« C’est pourquoi, nous voulons travailler autant que faire se peut, pour faire avancer le cinéma Burkinabè et pouvoir contribuer à la construction de cette grande bâtisse cinématographique commune », a-t-il indiqué.

Le Directeur général de l’ISIS/SE, Dr Bangbi Frédéric Kaboré, a, pour sa part, soutenu que ce type d’activité devrait avoir lieu le plus souvent car les idées sont parfois plus fortes que les moyens.

« Quand les idées sont soutenues par une ferme volonté d’atteindre des objectifs, on finit par réussir les projets et une résidence d’écriture, c’est tout ce qui a manqué au Burkina depuis un certain temps », a-t-il soutenu.

L’une des résidents, Sergine Souwerma, encourage ce type d’initiatives, car pour elle, il est bien de toujours apprendre car beaucoup de personnes viennent au cinéma sans connaître les tenants et les aboutissants, les règles du métier.

« Ce genres d’initiatives permettent aux passionnés du cinéma de renforcer leurs capacités afin d’offrir au cinéma quelque chose d’exceptionnel et beaucoup plus structuré », a-t-elle affirmé.

L’ACV-BF est créée il y a trois ans et existe sous le récépissé N000001633301 du 21/09/2023.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata