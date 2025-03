Burkina: Discours sur la situation de la Nation : l’intégralité des réponses du Premier ministre aux questions des députés de l’Assemblée législative de Transition (Première partie).

Ouagadougou, 16 mars 2025 (AIB) – Discours sur la situation de la Nation : l’intégralité des réponses du Premier ministre aux questions des députés de l’Assemblée législative de Transition (Première partie).

Plaidoyer pour que les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) soient privilégiés dans le cadre de l’opération de vente à prix sociaux menée par la SONAGESS.

Premier Ministre (PM) : L’opération concerne l’ensemble des citoyens sans distinction et les Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) ont également accès à ces produits, à ces céréales vendues à des prix sociaux. Cette préoccupation sera examinée par les ministères en charge de la Défense et de l’Agriculture pour voir éventuellement ce qui peut être fait pour favoriser davantage l’accès à ces céréales par les VDP.

Pourquoi existe-t-il jusqu’à présent des zones dont l’accès reste difficile, malgré les efforts consentis en matière de recrutement et d’équipement au profit des forces de défense et de sécurité, avec une récurrence d’incursions et d’attaques terroristes ?

PM- A ce jour, nous avons grâce à l’effort et à la combativité de nos forces de défense et de sécurité, grâce aux VDP, le contrôle de plus de 71,12 % du territoire. Effectivement, sur les 20,29 %, l’on enregistre toujours des incursions diverses.

IL faut reconnaître que la lutte contre le terrorisme est une lutte de longue haleine et qu’il ne faut surtout pas perdre de vue d’où nous venons. Il y a encore quelques années, au moment où le capitaine Ibrahim Traoré arrivait, nous étions inquiets, car même la route Ouagadougou-Bobo Dioulasso était sur le point d’être coupée. C’est dire que nous venons de très loin. De gros efforts sont consentis, et de gros efforts restent à fournir pour consolider non seulement les acquis, mais aussi amplifier la dynamique actuelle et faire en sorte que nous puissions ramener la sécurité partout au Burkina Faso, afin que tous nos concitoyens puissent aller et venir en toute sécurité.

Quel est le plan de prévention de la criminalité ?

PM- La criminalité urbaine et rurale constitue effectivement une des préoccupations majeures à l’heure actuelle au niveau du gouvernement, car la situation sécuritaire dans laquelle se trouve notre pays a également pour conséquence une augmentation des actes de grand banditisme, d’attaques à main armée dans nos villes et campagnes.

Le gouvernement a engagé des actions vigoureuses pour prévenir la criminalité, tant en zone urbaine qu’en zone rurale. Nous avons, dans le cadre d’un plan global, renforcé la surveillance par des moyens technologiques de pointe, notamment à travers le projet SMART, qui permet de suivre en temps réel les points névralgiques de nos centres urbains. Ce dispositif, déjà opérationnel à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, devrait très vite s’étendre à d’autres centres urbains. Nous avons également mis en place des points fixes de surveillance et de secours, observables dans les différents points névralgiques de la ville de Ouagadougou, avec les moyens d’intervention permettant d’agir avec efficacité dans les zones criminogènes.

La répartition des zones de compétences entre les différentes forces devrait également permettre de responsabiliser davantage et d’obtenir plus de résultats contre la criminalité. Le gouvernement a pris la décision de corriger ce maillage du territoire qui fait qu’actuellement, nous avons des forces concentrées dans certaines localités, alors que juste à côté, dans une autre localité, il n’y a aucune force. Vous avez, dans les mêmes villes, souvent la police et la gendarmerie, alors que, dans le même temps, juste à quelques kilomètres, vous avez des localités où il n’y a aucune force.

Il y a un travail de maillage et de redéploiement de ces zones de compétences qui est en cours, et cela devrait permettre d’améliorer la couverture sécuritaire et de responsabiliser chacune des forces dans la sécurisation de leurs zones de compétences. Le renforcement des contrôles de sécurité, des patrouilles en ville, sur les axes routiers et au niveau des frontières devrait également contribuer à réduire cette criminalité

Quelles sont les mesures prises pour renforcer la sécurité routière ?

PM- Plus de 80 % des accidents sont liés au comportement des usagers, notamment l’imprudence et l’excès de vitesse.Les mesures prises pour renforcer la sécurité routière sont, entre autres, la création d’unités mobiles de contrôle, le renforcement de la synergie d’action entre les forces de contrôle, l’élaboration et l’adoption d’une stratégie nationale de sécurité routière, ainsi que l’intensification des actions de sensibilisation. C’est l’occasion aussi de porter, une fois de plus, un message concernant le port du casque. Comme vous le savez, jusqu’à présent, beaucoup d’usagers sont réticents, donc cela demande l’implication de tous. Quand vous êtes en famille et que vous tenez à votre épouse ou à votre époux, quand vous tenez à votre enfant, chaque fois que vous le voyez enfourcher sa moto pour rentrer en ville, il convient toujours de lui rappeler de porter le casque, car cela sauve des vies.

Il ne sert à rien de payer une moto très chère pour son enfant si, malheureusement, à cause d’un accident, cet enfant se retrouve gravement blessé, voire décède, ce que l’on ne souhaite pas du tout. Il s’agit d’une interpellation à tous les citoyens, et cette sensibilisation doit commencer dans les familles. C’est extrêmement important. Il y a des actions de sensibilisation en cours, et les vidéos que vous voyez diffusées actuellement pour sensibiliser les citoyens sont des vidéos réelles, filmées dans la circulation dans nos centres urbains. L’objectif, c’est de choquer également les esprits, pour que chacun comprenne que quand on demande de porter le casque, ce n’est pas pour être méchant ou pour contraindre qui que ce soit, mais pour sauver des vies. La plupart des accidentés qui décèdent sont victimes de traumatismes crâniens.

Comment améliorer les conditions de travail des forces combattantes ?

PM- Sous l’impulsion du chef de l’État, Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, de gros efforts sont consentis pour l’amélioration des conditions de travail des forces de défense et de sécurité, ainsi que des Volontaires pour la Défense de la Patrie. À ce titre, de nombreuses acquisitions sont faites pour faciliter la mobilité et renforcer les capacités opérationnelles sur le terrain.

Vous en êtes témoins à travers les contributions volontaires au Fonds de soutien patriotique, qui est le fruit de l’engagement citoyen des fils et des filles du Burkina Faso. Cela permet également de disposer de capacités endogènes, afin de renforcer significativement les capacités de nos combattants.

Quelles sont les mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités en termes d’équipement et de ressources humaines pour les Centres hospitaliers régionaux (CHR) de Dori et de Fada N’Gourma ?

PM- Les CHR de Fada et de Dori font l’objet d’une attention particulière en termes de renforcement régulier en ressources humaines, en équipements et même en infrastructures. Ces deux hôpitaux ont bénéficié récemment d’équipements médicotechniques et vont bénéficier, dans les mois à venir, d’unités d’hémodialyse. Celui de Dori, en plus, a été doté tout dernièrement d’un scanner et d’une unité de production d’oxygène médical.

Dans le domaine des ressources humaines, le CHR de Dori a bénéficié ces derniers mois de deux gynécologues, et les efforts se poursuivent.Dans le cadre du processus d’universitarisation du CHR de Fada, le gouvernement a formé des assistants hospitalo-universitaires qui y seront déployés. Par ailleurs, ces deux CHR sont des priorités, et le gouvernement est dans la dynamique de mobilisation des ressources pour donner corps à ces projets.

Quelle est la stratégie mise en place pour opérationnaliser la médecine traditionnelle ?

PM- La stratégie se construit autour de la poursuite de l’opérationnalisation des structures d’interface de la médecine traditionnelle dans les centres hospitaliers universitaires et les centres hospitaliers régionaux, qui seront fonctionnels d’ici à la fin de l’année 2025.

La prise en compte également des soins de médecine traditionnelle dans les processus d’assurance qualité instaurés au sein du ministère de la Santé : quelles sont les actions entreprises pour opérationnaliser les interfaces en termes de ressources humaines, matérielles et financières ?

PM- Les actions suivantes sont entreprises : l’élaboration du guide national de création des services de médecine traditionnelle, la prise en compte des services de médecine traditionnelle dans la carte sanitaire en 2025, le renforcement des ressources financières et l’évaluation des acteurs de la médecine traditionnelle, notamment les tradipraticiens et leur autorisation à exercer.

Quels sont les moyens et méthodes pour évaluer la performance de la médecine traditionnelle ?

PM- Les données de la médecine traditionnelle seront intégrées dans le système national d’information sanitaire pour permettre donc cette évaluation de leur performance.

Comment capter les ressources humaines du privé pour réduire les évacuations sanitaires ?

PM- Pour réduire le nombre d’évacuations sanitaires à l’extérieur ainsi que les coûts, le gouvernement a entrepris le développement de différents pôles d’excellence en soins spécialisés à travers le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux universitaires de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso.

Ainsi, le centre de cancérologie de Tengandogo est en voie d’ouverture et des mesures sont prises pour accélérer les travaux de celui de Bobo-Dioulasso, en appui au centre de radiothérapie de Ouagadougou, qui est déjà fonctionnel. La coronarographie et la chirurgie cardiaque sont réalisées à Tengandogo avec l’appui d’experts et de pays amis.

Pour la transplantation rénale, les différents spécialistes ont bénéficié de formations et de mises à niveau au CHU de Tengandogo et la première transplantation sera réalisée, plaise à Dieu, cette année même.

Concernant les ressources humaines, le gouvernement a augmenté significativement le nombre de spécialistes à recruter et a également élargi les sites de formation.

La collaboration avec le secteur privé passe par l’identification des établissements privés de soins disposant de technologies de pointe afin de mutualiser les équipements et surtout les ressources. Cela permettra au secteur privé de santé de contribuer à combler les gaps en matière d’offre de soins.

Quel est le dispositif de suivi de la disponibilité des médicaments dans le cadre de la gratuité des soins ?

PM- Dans le cadre du suivi du mécanisme de la gratuité des soins, il est prévu des sorties trimestrielles de contrôle et de suivi de l’effectivité de la gratuité, et des instructions ont déjà été données à toutes les structures pour renforcer ce contrôle.Cependant, concernant plutôt la disponibilité des médicaments, la transformation de la CAMEG en société d’État a permis d’améliorer de façon significative la disponibilité des médicaments essentiels traceurs à un mois de stock, qui est passé de 27 % en avril 2024 à 72 % en février 2025.

La mise en œuvre des actions suivantes permettra également de mieux maîtriser les ruptures :

La facture individuelle numérisée des soins,La digitalisation de la gestion financière des formations sanitaires,

La disponibilité des données de consommation.La mise en œuvre de la stratégie de disponibilité du médicament au dernier kilomètre,La dispensation individuelle nominative au lit du malade.

À moyen et long terme, la production locale de médicaments à travers la PROPHARM, mais également FASOPHARMA, devrait garantir une plus grande disponibilité de médicaments.

Quelles sont les actions entreprises dans le cadre du passif social pour la mise en œuvre du détachement, du reversement et du reclassement des agents de santé ?

PM- Un plan d’apurement du passif social a été élaboré en concertation avec le ministère des Finances en début d’année 2025 et sera affiné avant d’être mis en œuvre.

D’ores et déjà, ce qu’il faut savoir, c’est qu’en 2024 :

14 437 agents sur 17 815 ont bénéficié des avancements,2 371 ont bénéficié de reversements,4 875 ont bénéficié d’indemnités,l’apurement quasi-total des indemnités de garde a été réalisé.

Au total, en 2024, 29 800 527 404 francs CFA ont été mobilisés pour l’apurement du passif social.

Comment expliquer le retard dans le paiement des gratuités ?

PM- Le retard dans le paiement de la gratuité est lié au respect des procédures des dépenses publiques. En effet, pour acter le virement, il faut nécessairement réaliser la certification des dépenses et justifier ce qui est déjà payé avant de procéder au prochain virement.En 2024, le ministère a entamé des réformes dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins, dont la feuille individuelle de gratuité. Cette réforme permet de passer d’un virement trimestriel à un virement mensuel.Le manuel de mise en œuvre de la gratuité, adopté par arrêté conjoint en juillet 2024 par le ministère de la Santé et le ministère des Finances, a été révisé pour tenir compte de cette évolution.Les services techniques du ministère de la Santé ont tenu une rencontre avec les acteurs du ministère en charge des Finances pour permettre une seule sortie de certification dans l’année et ainsi faciliter un virement mensuel. Cela devrait permettre de résorber ces retards de paiement et surtout d’assurer une bonne santé financière aux formations sanitaires, améliorant ainsi leur fonctionnement.

ÉNERGIE, MINES ET CARRIERES

Comment le gouvernement compte-t-il assurer une meilleure justice sociale et une meilleure répartition des ressources minières ?

PM- L’État a élaboré un cadre légal, notamment de la prise d’un décret sur la prévention et la réparation des violations des droits humains des communautés affectées par les activités minières.

Mais au-delà de cette mesure, il faut dire que pour une meilleure répartition des ressources minières, l’État a créé le Fonds minier de développement local, devenu le Fonds minier de développement suite à l’adoption du Code minier en 2024. Aujourd’hui, ce fonds finance aussi bien la lutte contre le terrorisme que les plans communaux et régionaux de développement.

En plus de ce fonds, 20 % des taxes superficielles collectées annuellement sont reversées aux collectivités territoriales.

En outre, des dispositions sont prises pour l’implication des communautés locales dans les projets miniers à travers les consultations des populations et l’instauration d’emplois équitables pour les locaux.

L’application de la loi sur le contenu local va permettre de financer la formation des jeunes, la recherche et le développement dans le secteur, ainsi que l’engagement des entreprises locales pour la fourniture de services.

Je pense que c’est toute la philosophie qui gouverne d’ailleurs l’adoption du nouveau Code minier par votre auguste Assemblée. Tous les décrets d’application à ce jour sont pratiquement adoptés. Très bientôt, on constatera une amélioration de l’impact de l’exploitation minière, aussi bien au niveau local, dans les zones où ces mines sont implantées, qu’au niveau national, avec une meilleure contribution au budget de l’État.

Qu’envisage le gouvernement pour gérer cette période de chaleur ? Qu’est-ce qui est mis en œuvre pour éviter les coupures d’électricité ?

PM- À ce niveau, il faut noter que plusieurs actions ont été entreprises pour assurer une meilleure traversée de cette période de canicule. Il y a la maintenance préventive de tous les équipements de production, de transport et de distribution d’énergie avant le début du mois de mars, la remise en marche de plusieurs groupes thermiques du parc de production représentant environ 111 mégawatts récupérés, ainsi que des échanges avec des partenaires stratégiques et des pays amis.

Vous l’avez sans doute suivi récemment avec la visite dans notre pays de Son Excellence le Président de la République du Ghana. Au cours des échanges, la question de l’énergie a été évoquée. Il faut noter que les efforts fournis entre 2024 et 2025, ainsi que l’engagement des techniciens sur le terrain, ont permis de récupérer un certain nombre de centrales thermiques, améliorant ainsi le niveau de production interne d’énergie.

Cependant, il reste encore de nombreux défis à relever dans le secteur de l’énergie, notamment en ce qui concerne le transport et la distribution. En effet, notre réseau de transport et de distribution est vétuste, ce qui nécessite des actions vigoureuses à ce niveau. Car même lorsque la production est disponible, une seule panne peut priver toute une zone de la fourniture d’électricité.

À cet effet, les ambitions sont clairement affichées. Il y a bien sûr le projet en collaboration avec nos partenaires russes pour la mise en œuvre d’une centrale nucléaire. Mais au-delà de cela, des instructions ont été données pour qu’à plus court terme, en plus des centrales solaires, des centrales thermiques de grande capacité soient mises en place le plus rapidement possible afin d’améliorer de manière significative nos capacités de production interne. Parallèlement, nous travaillons également à renforcer le réseau de distribution.

La situation devrait s’améliorer progressivement, mais une chose est sûre : en 2025, nous devrions connaître une situation bien meilleure qu’en 2024, où nous avons été confrontés à une augmentation des risques d’incendie et à une prise en compte insuffisante des mesures de prévention.

Qu’est-ce qui est fait pour la prévention des risques et catastrophes en vue d’accompagner l’industrialisation ?

PM- Le gouvernement a anticipé la prise en compte des aspects de sécurité, notamment en matière de prévention et de prévision, non seulement durant la période de chaleur, mais de façon plus générale.

Sur le plan de la prévention, plusieurs actions ont été mises en place : sensibilisation des populations, formation de groupes sociaux, d’entreprises et d’institutions pour rendre les populations actrices de leur propre sécurité. La répression va s’opérer là où ce sera nécessaire à travers, avec la fermeture des structures ne respectant pas les normes de sécurité incendie. Ces structures devront se mettre en conformité avant de pouvoir reprendre leurs activités dans des conditions optimales de sécurité. Le cas du marché de Sakar Yaar en est une illustration récente.

L’intensification des visites de contrôle en matière de sécurité permettra également de détecter les risques de manière précoce. Le maillage du territoire à travers l’opérationnalisation des groupements d’incendie et de secours se poursuit. La dernière inauguration en date était celle de Gaoua, il y a à peine 24 heures.

Mais, la sécurité incendie est aussi une responsabilité individuelle. Cela signifie que, pour toute réalisation, il est essentiel de s’associer à des spécialistes afin de s’assurer que les mesures de prévention adéquates sont mises en place et ainsi minimiser les risques d’incendie, dont les conséquences peuvent être dramatiques.

La relecture de la loi portant fonction publique territoriale est-elle d’actualité ?

PM- Dans le souci de corriger les insuffisances de la loi n°003 du 13 janvier 2017 portant statut de la fonction publique territoriale et ses textes d’application, le ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité a entamé un processus de relecture de ces textes.

Les travaux ont permis d’élaborer un avant-projet de loi portant sur le régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique territoriale. En complément, 21 projets de textes d’application, ainsi que les rapports en Conseil des ministres et les fiches synthétiques de ces projets, ont été élaborés.

Les travaux se poursuivront au cours de cette année et l’adoption de cette loi figure dans le contrat d’objectifs du ministère de l’Administration territoriale et de la Mobilité.

Quel est le mécanisme de répartition des taxes superficielles versées par les sociétés minières ?

PM- Conformément à l’article 3 de l’arrêté interministériel du 30 mars 2018, qui définit les modalités de répartition des taxes superficielles au profit des collectivités territoriales, 20 % des taxes superficielles perçues sont réparties comme suit : 10 % pour les régions et 90 % pour les communes impactées.

Cette répartition vise à atténuer les conflits sociaux liés aux revendications des populations concernant l’implantation de projets miniers, en tenant compte des préoccupations sociales et environnementales.

Au titre de l’année 2022, 2 milliards 226 millions 668 mille 429 francs CFA ont été perçus et répartis de la façon suivante :

2 040 001 586 francs CFA pour les communes,226 666 843 francs CFA pour les régions.

Quel est l’état de mise en œuvre des cuvettes ?

PM- Suite à l’adoption de la loi, le gouvernement a adopté deux décrets d’application L’un fixant la composition, les attributions et le fonctionnement des cuvettes et ’autre établissant le règlement intérieur type.

Des actions de formation ont été menées pour faciliter l’appropriation du dispositif juridique et assurer une application efficace du processus. Une conférence publique d’appropriation a été organisée à l’attention des organisations de la société civile, dans le cadre des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Le processus se poursuit et devrait enregistrer des avancées significatives en 2025. Toutefois, le gouvernement adopte une approche prudente afin d’éviter toute récupération qui pourrait engendrer des dérives contraires aux objectifs de l’opérationnalisation des cuvettes.

JUSTICE

Quelle est l’implication du ministère en charge de la formation professionnelle dans la réinsertion sociale des détenus et la certification de leur formation ?

PM- Dans le cadre de la formation professionnelle des détenus, une collaboration a été établie entre les ministères concernés et Burkina Soudoubaoude, la Maison des Compétences, afin de valoriser les métiers existants dans les établissements pénitentiaires, mettre à disposition des référentiels de formation dans divers domaines.Par exemple, le centre de réinsertion des enfants en conflit avec la loi dans le Kourwéogo dispense des formations en agriculture, élevage, menuiserie, ainsi que dans d’autres domaines. La prise en compte des référentiels va permettre aux détenus de participer aux examens pour l’obtention de Certificats de qualification professionnelle. (CQP).

Où en est le traitement des dossiers des présumés terroristes ?

PM- Sur le plan institutionnel, un pôle judiciaire spécialisé dans le traitement des dossiers de terrorisme et de financement du terrorisme a été créé le 19 janvier 2017. Ce pôle tient régulièrement des sessions pour juger les dossiers en état.

Au titre de l’année 2025, le pôle a déjà pu tenir deux sessions qui ont permis de juger 16 dossiers impliquant 39 personnes. Ces sessions ont permis de juger les dossiers de l’état-major, de l’attaque de Samoragban, de Café Aziz Istanbul, de Rayongo et les peines prononcées sont l’emprisonnement à vie, l’emprisonnement à temps mais aussi il y a eu des décisions d’acquittement.

Quelles mesures sont prises pour éviter que les casiers ne se remplissent à nouveau après l’opération « Casier vide » ?

PM- Le passif judiciaire que nous constatons aujourd’hui résulte de plusieurs difficultés, dont les obstacles juridiques qui alourdissent les procédures et retardent le traitement des affaires, l’insuffisance de ressources humaines et matérielles au sein des juridictions.

Pour amorcer un nouveau départ, il a fallu apurer le passif afin de dégager l’horizon et partir d’un bon pied. L’opération casier vide qui est en cours a permis de sortir des tiroirs des tribunaux de grandes instances de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso et de Koudougou plus de 6000 dossiers correctionnels.Pour éviter à l’avenir une telle situation, le gouvernement a pris les dispositions suivantes :La relecture des textes régissant l’organisation et les procédures judiciaires pour supprimer les obstacles juridiques ;

La réforme du code de procédure pénale, avec l’introduction de procédures simplifiées, telles que la comparution immédiate deux semaines pour le flagrant délit, et le règlement non judiciaire à travers la médiation pénale, les conventions judiciaires d’intérêt public et la composition pénale pour accélérer le traitement de certaines affaires ;

La dotation et la réorganisation des moyens humains matériels au niveau aussi de la justice, l’institutionnalisation des jugements à juges uniques dans les juridictions à travers les réformes de la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso,

L’informatisation progressive du système judiciaire pour améliorer la gestion des dossiers et réduire les délais de traitement, ce qui permettrait bien sûr que les casiers vidés ne se remplissent plus.

Comment concilier l’impératif de sécurité et le respect des droits humains ?

PM- En vue de concilier le respect des droits humains et la lutte contre le terrorisme, le gouvernement a élaboré un plan concerté de formation des forces combattantes sur la prise en compte des droits humains et du droit international et humanitaire dans les opérations de sécurisation du territoire. La mise en œuvre de ce plan a permis de former en 2024, six cent vingt sept (627) coordonnateurs et formateurs de VDP et de sensibiliser plus de 32 000 VDP au respect des droits humains.

Par ailleurs, un guide illustré sur la prise en compte des droits humains à l’usage de VDP a été élaboré et sera mis à leur disposition.

Il a été également institué la judiciarisation des opérations de sécurisation du territoire à travers le déploiement aux côtés des forces engagées dans la lutte contre le terrorisme des unités prévôtales chargées de constater toute violation des droits humains. Il est institué au sein de chaque état-major tactique un conseiller juridique. Toujours en vue de concilier l’impératif du respect des droits humains, la formation initiale des contenus des forces de défense et de sécurité intègre les droits humains et les droits internationaux et humanitaires.Dans la même dynamique, le gouvernement a créé, le 24 août 2024, le cadre de concertation de suivi et d’alerte précoce en cas d’allégation de violations et d’abus des droits humains. Enfin, le gouvernement a mis en place le groupe de travail interministériel de veille et d’alerte de suivi de traitement des violations des droits humains rapportées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Au moment même où nous sommes ici en train de sacrifier à cette obligation constitutionnelle de redevabilité pour le discours de la situation de la nation, il y a de grandes opérations qui sont en cours.

Ce sont des opérations audacieuses de grande envergure dans les zones stratégiques et le rouleau compresseur de l’armée est en train d’écraser l’ennemi dans ces zones. La guerre de haute intensité est effective dans ces zones. Vous remarquerez une chose, chaque fois que l’armée marche sur l’ennemi, il y a beaucoup de manipulations.

C’est l’occasion d’attirer votre attention sur ces actions de manipulation qui, chaque fois que l’armée marche sur l’ennemi, ont pour seul objectif de décourager, de distraire et surtout de remettre en cause les acquis significatifs de cette marche pour la reconquête de l’intégrité du territoire.

Rendons hommage à nos héros, chantons les louanges de nos forces combattantes qui, à l’heure où nous sommes en train de sacrifier à cette obligation, sont en train, au prix de leur vie, d’amplifier la dynamique de reconquête du territoire. Ces forces-là sont en train de mettre pied dans des zones qui étaient considérées comme des sanctuaires imprégnables.

Ils sont en train de mettre pied dans des forêts qui étaient des refuges de ces hordes terroristes d’où elles venaient s’attaquer de façon lâche aux populations civiles, aux paisibles villageois, piller leurs biens et trouver refuge dans ces forêts. Ce travail est en cours et les résultats sont significatifs. Il ne faut donc pas céder à la manipulation et de toute façon les auteurs de ces manipulations sont toujours les mêmes.

Ils dépriment chaque fois que nos forces combattantes infligent des défaites cuisantes à l’ennemi et c’est les mêmes qui ne se cachent pas de se réjouir ou d’afficher leur satisfaction quand les populations civiles innocentes sont attaquées, quand nos forces de défense et de sécurité sont lâchement attaquées. C’est le fait d’individus que vous connaissez, de relais à travers un certain nombre de médias mensonges qui ont été démasqués depuis longtemps. Fort heureusement et de façon souveraine et courageuse ces médias ont été fermés au Burkina Faso et dans tout le Sahel parce qu’on a compris que ces médias ne sont pas là pour nous informer mais pour manipuler, nous maintenir dans la servitude et surtout instrumentaliser nos points de vulnérabilité.

A l’heure actuelle, chantez leurs louanges aux combattants parce que ce qu’ils sont en train de mener des offensives historiques extrêmement stratégiques qui leur permettent de mettre pied dans des zones qui étaient fortement infestées, sanctuarisées. l’opération va se poursuivre, s’intensifier parce qu’aucune manipulation ne passera. Et le chef de l’Etat l’a dit, cela sera réaffirmé ici, aucun centimètre carré du Burkina Faso ne sera cédé. Non seulement aucun centimètre ne sera cédé et la seule issue pour ces hordes de barbares, pour ces terroristes, c’est de déposer les armes

Aujourd’hui, vouloir se cacher derrière une quelconque manipulation pour penser affaiblir la dynamique, c’est sous-estimer le sursaut du peuple burkinabé derrière les combattants.

Nous sommes prêts avec nos forces combattantes à consentir tous les sacrifices pour cette vision de reconquête de l’intégrité du territoire et surtout de rétablissement de notre dignité.

INDUSTRIE, COMMERCE ET ARTISANAT

Quelles mesures sont prises pour garantir l’approvisionnement en sucre blanc à court et moyen terme ?

PM- Le gouvernement a pris le contrôle de la société SN SOSUCO en août 2024 et ce n’est que la première production de l’usine sous le contrôle de l’État. Cette production est une réalité aujourd’hui grâce à des mesures ont permis de préserver la canne.

En termes de solution, il est prévu l’augmentation des surfaces sucrières de la SN SOSUCO dans les cascades et dans les périmètres du barrage de Samandeni pour augmenter la production ainsi que le renouvellement des installations de l’usine compte tenu de leur vitesse. Il faut dire que la plupart des installations techniques de la SN SOSUCO datent de 1974. Par conséquent, l’enjeu principal c’est de travailler vraiment à améliorer, moderniser le dispositif technique afin d’augmenter les capacités de production. Il y a aussi le renouvellement des équipements d’irrigation qui sont très vétustes, la promotion de la culture de la canne villageoise, la construction d’une deuxième unité industrielle.

Tout cela fait partie aujourd’hui des projets et un plan de relance et de développement est en cours pour s’assurer véritablement que la SN SOSUCO puisse améliorer, augmenter de façon très significative la production du sucre blanc parce que nous savons que la demande est très forte et que la production actuelle ne permet pas de répondre à cette demande.

Quelles sont les mesures prises pour résoudre à court et moyen terme la forte demande en savon et huile SN-Citec ?

PM- Les solutions en cours sont les suivantes :la diversification de la matière première par l’utilisation d’autres oléagineux, notamment le soja, l’arachide et le tournesol. L’huile de soja est déjà produite, et les capacités seront augmentées.

l’amélioration de la production cotonnière. La graine de coton qui est également la matière première des structures comme la SN-Citec,la promotion de la production d’autres oléagineux à travers l’offensive agro-sylvo-pastorale.

Nous avons beaucoup d’usines de production d’huile de consommation qui tournent peut-être trois, quatre, cinq ou six mois maximums dans l’année, tout simplement parce qu’il y a un problème de disponibilité de la matière première. J’ai eu des échanges avec des acteurs la dernière fois, et des orientations précises ont été données. D’une part, il s’agit d’augmenter la production et de diversifier la matière première, car la seule graine de coton ne peut pas permettre de satisfaire la demande nationale.Il faut obligatoirement intensifier la production du soja, du tournesol et d’autres oléagineux qui peuvent permettre d’améliorer cette production d’huile de consommation. Il faut aussi assainir les circuits, car lorsque la graine de coton passe entre les usines de la Sofitex et les unités de production, elle doit transiter par des intermédiaires, dont certains mènent des actions qui ne sont pas très orthodoxes

Cela ne facilite pas l’accès à la matière première. Mais aujourd’hui, la question de la production d’huile est essentielle et nous devons travailler. C’est ce que nous faisons, afin d’augmenter de façon significative la production nationale et de ne pas rester à la merci de la production et de la disponibilité à l’international. Dans ce contexte, il suffit qu’il y ait un certain nombre de difficultés à l’étranger pour que cela se répercute sur le coût de l’huile, qui reste un produit de première nécessité. C’est véritablement un travail de fond qui est en cours, et l’accompagnement du secteur privé dans le domaine de l’huilerie sera également sollicité afin que nous puissions, ensemble, faire bouger les lignes et, dans les mois et années à venir, multiplier significativement la production d’huile de consommation au niveau national.

Que fait le gouvernement pour améliorer la compétitivité des entreprises sur le marché régional ?

PM- Le ministère en charge du commerce joue un rôle central en accompagnant les entreprises, notamment à travers l’amélioration de la qualité des produits des entreprises burkinabè, en mettant à leur disposition des normes et en les aidant à certifier leurs produits. Il y a également le renforcement des capacités des acteurs économiques sur les normes de qualité, le processus de production, la transformation locale et les stratégies. L’appui aux entreprises pour l’exportation passe aussi par la facilitation de leur participation à des foires et salons, le renforcement des capacités organisationnelles, techniques et technologiques des acteurs, ainsi que la mise en place de stratégies d’accès au financement.

Qu’est-ce qui est fait pour assurer un maillage du territoire en matière de contrôle des produits de grande consommation ?

PM- Il faut noter que le gouvernement, toujours à travers le ministère en charge du commerce, assure un contrôle régulier des produits de grande consommation, et cela va au-delà des trois villes mentionnées par l’honorable député, à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Koudougou. Ce contrôle couvre pratiquement l’ensemble du territoire. Il est effectué notamment par les directions régionales de l’industrie, du commerce et de l’artisanat, et porte aussi bien sur les prix que sur le suivi de la disponibilité des stocks. Des statistiques sont générées de façon hebdomadaire.

En 2025, les capacités des structures de contrôle seront renforcées pour accroître et intensifier la surveillance du marché dans toutes les localités du Burkina Faso. Vous êtes d’ailleurs témoin des dernières notes qui ont été prises, enjoignant notamment les opérateurs à déclarer leurs magasins. Vous le savez, la plupart de nos opérateurs économiques et commerçants respectent les textes et sont des patriotes.

Malheureusement il y a aussi des brebis galeuses qui brillent un peu par les manœuvres, tendant à faire de la rétention de stock. En tous les cas, toutes les manœuvres qui peuvent entretenir les prix dans une dynamique haussière et donc contre ces pratiques-là également le ministère du commerce va intensifier donc les actions afin que bien sûr les clients ne soient pas victimes d’eux.

Quelle est la vision du gouvernement pour une implication du secteur privé dans le développement socio-économique du Burkina Faso au vu des réformes engagées ?

PM- La contribution du secteur privé est vivement attendue dans le cadre des initiatives présidentielles pour la relance économique du Burkina Faso. Le secteur privé doit jouer un rôle clé dans la réalisation des projets structurants des secteurs porteurs, souvent en mode partenariat public-privé. Il s’agit pour lui d’accompagner une meilleure rationalisation des ressources publiques au profit du peuple burkinabè et de permettre au gouvernement de remplir son rôle régalien en matière de développement économique.

L’objectif est aussi d’adapter les structures d’appui au secteur privé aux exigences du cadre réglementaire afin de mieux atteindre les résultats escomptés en matière de développement. Le gouvernement, à travers le ministère chargé du commerce, a engagé des réformes du cadre réglementaire régissant les cadres périodiques de consultation entre l’État et le secteur privé. Ces réformes devraient renforcer la collaboration avec le secteur privé pour un financement optimal de l’économie.

À ce niveau, certaines difficultés méritent d’être soulignées. Prenons l’exemple du secteur agricole, où le secteur privé a été invité à investir pour soutenir la production. Nous sommes confrontés à une problématique : beaucoup veulent investir, mais souhaitent être propriétaires des terres sur lesquelles ils investissent. Or, après avoir dépensé d’importantes sommes pour les aménagements hydro-agricoles, il est difficile pour l’État de céder la propriété totale de ces sites à des investisseurs.

La solution proposée est le bail emphytéotique. Malheureusement, nombre d’acteurs sont réticents à ce schéma. Toutefois, je suis convaincu que les discussions en cours aboutiront à une solution permettant au secteur privé de s’impliquer davantage dans cette dynamique. C’est déjà le cas, mais il s’agit surtout de renforcer ce partenariat.

Il convient également de rassurer sur le fait qu’il n’y a aucune volonté de l’État de réduire la contribution du secteur privé. Il s’agit simplement d’une nouvelle vision dans laquelle l’État assume ses responsabilités dans certains secteurs stratégiques. J’ai déjà évoqué cela dans le domaine des infrastructures routières.

Aujourd’hui, si nous comptons uniquement sur les marchés publics pour bitumer le réseau routier classé du Burkina Faso, cela sera très difficile. Les coûts de réalisation par le privé au kilomètre sont tels que cela représenterait un défi financier majeur. C’est pourquoi des brigades sont en cours d’opérationnalisation.

L’État assume ainsi la réalisation de certaines infrastructures stratégiques, mais cela ne remet aucunement en cause la place du secteur privé. Ce dernier doit et peut occuper une position essentielle dans le développement du Burkina Faso.

Agence d’Information du Burkina