BURKINA – ENGAGEMENT – PATRIOTIQUE – REBOISEMENT

Noumbiel : plus de 100 plants mis en terre dans le cadre de la 2e phase des JEPPC

Batié, 4 oct. 2025 (AIB)- Les corps constitués de la province du Noumbiel ont procédé samedi à des activités de reboisement dans le cadre de la 2e phase des journées d’engagement patriotique et de la participation citoyenne (JEPPC) à l’école primaire publique de Olfacoula au secteur 1 de Batié.

Le haut-commissaire de la province, Drissa Hema, a fait appel à la mobilisation générale, afin de faire de cette activité une réussite. Les autorités administratives, les directeurs, chefs de service, élèves et enseignants, ainsi que les riverains sont sortis nombreux pour prendre part à l’activité.

Les différents plants mis en terre sont entre autres des manguiers, des palmiers, du moringa, des baobabs, des caïlcédrats, des goyaviers, etc.

M. Hema a aussi invité les parents d’élèves et la population riveraine à entretenir et à prendre soin de ses plants.

Pour le directeur provincial en charge de l’environnement, Athanase Didier Bamouni, son équipe technique sera toujours disponible en de besoin pour le service d’entretien des plants.

Agence d’Information du Burkina

HO/bbp