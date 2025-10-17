BURKINA – NOUMBIEL – SANTÉ

Noumbiel/Clinique mobile à Batié : les populations bénéficient de la gratuité des soins spécialisés

Batié, 16 oct. 2025 (AIB) – Les populations de la commune urbaine et environnantes bénéficieront du jeudi 16 au vendredi 17 octobre 2025, de soins spécialisés gratuits grâce à l’arrivée de la clinique mobile dans la localité.

Le top départ des consultations est donné ce jeudi, au CSPS urbain, par le mot de bienvenue du haut commissaire de la province, Drissa HEMA, en présence du vice président de la délégation spéciale de Batié, Lucien SOME, du représentant du médecin chef de district de Batié, M. NACOULMA ainsi que le major du CSPS urbain, Moustapha SANOU.

Sorties nombreuses, les femmes bénéficieront des consultations et soins offerts par cette clinique. Elle les permettra d’accéder à des services spécialisés, notamment, le dépistage des lésions précancéreuses du cancer du col de l’utérus et le dépistage des cancers du sein.

Pour l’occasion, elle permettra aux femmes aussi de réaliser des examens tels que des échographies, des mammographies et des coloscopies.

Cette initiative, une deuxième du genre dans la commune urbaine de Batié, est saluée à sa juste valeur par la population qui voit un soulagement considérable de nombreuses familles.

