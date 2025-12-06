Niger: « La culture doit être le socle de la refondation de l’AES », Rimtalba Ouédraogo au Festival de l’Aïr

Niamey, 6 déc. 2025 (AIB)-Le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a déclaré que la culture doit être le socle de la refondation engagée par l’Alliance des États du Sahel (AES), samedi, au Festival de l’Aïr à Iferouane, au nord du Niger.

« Ce que nous avons vu ici nous conforte dans la position selon laquelle la culture doit être le socle de la refondation de l’AES dans son ensemble », a soutenu le chef du gouvernement burkinabè Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, après avoir assisté à l’ouverture nocturne du 17e Festival de l’Aïr.

« La culture est une richesse que nous devons exalter, que nous devons valoriser ; c’est le socle sur lequel nous devons bâtir un Sahel de paix, un Sahel de fraternité et surtout un Sahel plus que jamais convaincu que son destin est entre ses mains », a ajouté M. Ouédraogo.

Le Festival de l’Aïr s’est ouvert sous le thème : « Valorisation du tourisme intérieur et de l’artisanat, piliers de souveraineté et développement résilient »

. Cette thématique est, selon le chef du gouvernement burkinabè, une invite du peuple du Sahel à redécouvrir ses richesses culturelles. C’est aussi, selon lui, un acte de souveraineté et d’affirmation de la fierté d’être Sahélien.

« Nous sommes venus, nous avons vu, nous sommes très heureux », a conclu le Premier ministre.

Il a exprimé auparavant sa gratitude et sa satisfaction à son homologue Lamine Zeine qui l’a invité, au président Tiani, aux organisateurs et à tout le peuple nigérien.

Le Festival de l’Aïr est l’un des rendez-vous culturels et touristiques les plus importants de la vaste région nigérienne d’Agadez. L’édition 2025 prend fin demain, 7 décembre.

Agence d’information du Burkina

