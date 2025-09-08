Burkin-Sourou-Infrastructures-Routière-Remblayage

Nayala/Yé: Plus de 600 personnes mobilisées pour réhabiliter le tronçon Tô-Nimina-Sèbèrè-Yé

Toma, 7 sept. 2025 (AIB) – Les populations de Yé, dans la province du Nayala, se sont fortement mobilisées samedi 6 septembre pour le remblayage du tronçon Tô-Nimina-Sèbèrè-Yé, afin de maintenir la circulation sur cet axe routier dégradé depuis plusieurs années.

Sous la diligence du président de la délégation spéciale (PDS) de Yé, Abdoulaye Alphonse Kalkoumdo et avec l’appui technique de la direction provinciale des infrastructures du Nayala, l’opération a permis de boucher les nids-de-poule qui rendaient difficile la circulation. Une contribution anonyme d’un commerçant de la localité a aussi permis de renforcer l’initiative.

De 8h30 à 14h, environ 600 volontaires, toutes couches sociales confondues, ont participé aux travaux. Hommes, femmes et jeunes ont uni leurs forces pour arracher des moellons et remblayer la voie. Des habitants de Nimina, Sèbèrè et Tô, relevant des communes voisines de Kougny et de Toma, ont également apporté leur soutien.

L’opération a également bénéficié de l’appui des Forces de défense et de sécurité (FDS) ainsi que des Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

La délégation spéciale a apporter des moyens logistiques de l’eau en sachets, du pain et des boîtes de lait pour les volontaires.

Le PDS de Yé, Alphonse Abdoulaye Kalkoumdo a adressé ses remerciements aux populations, aux autorités administratives et coutumières, ainsi qu’aux FDS et VDP pour leur engagement. Il a invité à poursuivre dans cette dynamique de résilience face aux difficultés actuelles.

Le chauffeur ambulancier Zerbo, Lacina a salué l’initiative, soulignant que l’état de la route compliquait les évacuations vers Toma.

« Ce travail permet de sauver des vies et faciliter l’approvisionnement de la ville en vivres et en carburant », a-t-il ajouté, appelant à l’union pour le développement.

Pour sa part, le président du CVD de Yé, Zina Harouna, a remercié la jeunesse pour sa mobilisation exemplaire, tout en rendant hommage aux bonnes volontés et au FDS et VDP qui ont permis la réussite de l’activité.

Agence d’information du Burkina

KTA/yos