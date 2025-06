Burkina-Nayala-Célébration-Journée-Internationale-Enfant-Africain

Nayala : Environ 3 000 enfants mobilisés à la Journée Internationale de l’Enfant Africain

Toma, 16 juin 2025 (AIB) – Près de 3 000 enfants issus de 14 Centres de Développement pour Enfants (CDE) ont pris part à la célébration de la Journée Internationale de l’Enfant Africain dans la province du Nayala. Organisée par le Cluster Toma-Yaba, cette commémoration de deux jours a mis en lumière les enjeux cruciaux liés à la protection des enfants.

Les porte-paroles des enfants, Dala Déogracias et Kam Sié Régistre, ont rappelé l’origine historique de cette journée qui a été consacrée en mémoire des enfants de Soweto en 1976. Ils ont ailleurs dénoncé des fléaux comme le travail des enfants, des mariages précoces et des violences. Ils ont formulé des recommandations pour une meilleure protection et des actions éducatives renforcées.

Le 16 juin, un cross a réuni les enfants, accompagnés de pasteurs et d’animateurs, qui ont défilé dans les rues de Toma en brandissant des pancartes revendiquant leurs droits. Une pause symbolique devant le Haut-commissariat a permis au pasteur Sow Mathieu de saluer l’engagement des autorités locales.

A l’ouverture du forum le 14 juin 2025, les acteurs ont tous renouvelé la nécessité de renforcer les mécanismes de protection de l’Enfant.

Le Haut-Commissaire, Honoré Frédéric Paré, a réaffirmé son engagement à défendre les droits des enfants et annoncé des campagnes de sensibilisation ciblées, notamment contre les grossesses en milieu scolaire.

La journée s’est achevée par un match de football symbolisant l’esprit de fraternité et d’espoir pour la jeunesse du Nayala.

Agence d’Information du Burkina

