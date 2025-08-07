BURKINA-NANDO-CADRE-RÉGIONAL-DIALOGUE-SESSION-2025

Nando/CRD : un bilan 2025 encourageant pour le développement régional

Koudougou, 6 août 2025 (AIB) – L’engagement en faveur du développement régional porte ses fruits. C’est ce qui ressort de la deuxième session ordinaire du Cadre régional de dialogue (CRD) de Nando, tenue mercredi dans la salle de conférences du Conseil régional de Nando.

Présidée par le gouverneur de la région, Adama Jean Yves Béré, cette rencontre a permis de dresser un bilan à mi-parcours du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD), affichant des résultats significativement en hausse par rapport à l’année précédente.

Dans son discours d’ouverture, le gouverneur Béré a salué la présence de l’ensemble des acteurs, soulignant l’importance de cette instance de dialogue et de concertation.

« Votre présence à cette session traduit sans nul doute votre engagement et votre détermination à faire de ce cadre de dialogue un véritable lieu d’échange sur les questions stratégiques liées à la vie de notre région », a-t-il déclaré, insistant sur le rôle crucial du CRD dans le suivi des plans nationaux de développement.

Le rapport de performance présenté lors de la session a révélé un bilan positif. Au 30 juin 2025, le taux d’exécution physique du PA-SD a atteint 58,13 %, une nette amélioration comparée aux 31,02 % enregistrés à la même période en 2024.

Sur les 82 actions prévues, 19 ont été entièrement réalisées, 47 sont en cours d’exécution et seulement 16 n’ont pas encore démarré.

Sur le plan financier, l’effort a également été notable. Avec une dépense de 11 037 628 609 FCFA sur une prévision de 27 252 367 549 FCFA, le taux d’exécution a grimpé à 40,56 %, dépassant là encore les 30,40 % de 2024.

Le gouverneur a tenu à féliciter le secrétariat technique et l’ensemble des acteurs pour leur dynamisme, attribuant ces résultats à leur « dévouement et engagement ».

Parmi les réalisations concrètes qui témoignent de cette performance figurent plusieurs initiatives ayant un impact direct sur la vie des populations.

On peut citer : l’hébergement de 782 étudiants, l’octroi de plus de 3 000 bourses scolaires, l’aménagement de 2 872 hectares de bas-fonds pour l’agriculture, et la mise à disposition de 1 641 tonnes d’engrais subventionnés pour les producteurs.

Les cantines scolaires ont été renforcées avec 440 structures supplémentaires, et des milliers de personnes déplacées internes (PDI) ainsi que des personnes vulnérables ont bénéficié d’une assistance alimentaire et d’une prise en charge.

Le gouverneur Béré a également rappelé l’aménagement de 122 hectares de jardins maraîchers, la réalisation de 34 forages et de 8 infrastructures d’eau potable, ainsi que la mise en terre de 428 458 plants, autant d’actions qui renforcent la résilience de la région face aux défis climatiques et sécuritaires.

Malgré ces avancées, le rapport a relevé plusieurs contraintes majeures, notamment les retards dans l’obtention des avis sur l’utilisation des fonds propres et l’insuffisance des ressources financières. Pour le second semestre 2025, un budget de 16 171 655 534 FCFA a été alloué à la poursuite des efforts.

Les perspectives s’orientent vers des projets d’envergure tels que l’aménagement de pistes rurales, la construction d’ouvrages de franchissement, la réalisation de forages et d’infrastructures d’eau potable, ainsi que la construction de salles de classe et de boutiques de rue.

Le gouverneur a conclu en appelant à « plus de dévouement et d’engagement pour impulser une nouvelle dynamique de développement » et a souhaité plein succès aux travaux du CRD.

Agence d’information du Burkina

PB/ata