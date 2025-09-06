BURKINA–NANDO–SANTÉ–CAMPAGNE–CATARACTE–CHR–KOUDOUGOU

Nando : Campagne de masse d’opérations de la cataracte au CHR de Koudougou, du 7 au 9 octobre 2025

Koudougou, 6 septembre 2025 (AIB) – À l’occasion de la Journée internationale des personnes âgées, le Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, en partenariat avec l’Association des retraités de la commune de Koudougou et le Centre national de lutte contre la cécité (CNLC) de Ouagadougou, organisera, du 7 au 9 octobre 2025, une vaste campagne de dépistage et d’opérations de la cataracte, a appris l’AIB auprès du service de communication du CHR.

Cette initiative vise à dépister 600 patients, à opérer 200 cas de cataracte et à renforcer les compétences des équipes médicales locales dans la prise en charge des affections oculaires.

La directrice générale du CHR de Koudougou, Mme Habibou Ouedraogo/Kaboré, a invité tous les retraités de la région de Nando, et en particulier ceux de Koudougou et de ses environs, à profiter de cette occasion pour bénéficier d’un dépistage gratuit et, si nécessaire, d’une prise en charge chirurgicale de la cataracte.

« Ensemble, nous pouvons redonner la lumière et l’espoir à nos aînés en faisant reculer la cécité évitable », a-t-elle affirmé.

Agence d’information du Burkina

