Namentenga : Une conférence publique sur l’engagement patriotique et la culture de la paix à Boulsa

Boulsa, 4 nov. 2025 (AIB) – La Direction régionale des droits humains et de la promotion de la citoyenneté du Centre-Nord a animé, le samedi 1er novembre 2025 à Boulsa, une conférence publique sur la citoyenneté, l’engagement patriotique, la culture de la paix et la cohésion sociale. Placée sous la présidence du Haut-commissaire de la province du Namentenga, Adama Conseiga, cette rencontre a connu une forte participation des autorités administratives, du personnel éducatif ainsi que des élèves des lycées et collèges de la commune.

L’objectif de cette conférence était de raviver la flamme patriotique des citoyens burkinabè autour des idéaux de la Révolution démocratique et populaire (RDP), à travers des échanges constructifs sur la citoyenneté et la responsabilité civique.

Pour atteindre cet objectif, les conférenciers ont abordé plusieurs thématiques, notamment les devoirs du citoyen, la paix, la cohésion sociale, la tolérance et les mécanismes endogènes de résolution des conflits.

Les participants ont également soulevé diverses préoccupations portant, entre autres, sur la laïcité, le comportement de certains enseignants interrompant momentanément les cours pour la prière, ainsi que sur le phénomène du libertinage. Leurs préoccupations ont eu des réponses jugées satisfaisantes par l’assistance.

Selon le directeur régional des droits humains du Centre-Nord, M. Zakaria Bayoulou, « nul n’est censé ignorer la loi », d’où la nécessité, selon lui, de lutter contre l’ignorance à travers la sensibilisation et l’éducation citoyenne.

« Cette conférence publique est une réussite, grâce à la participation active et effective des différents acteurs aux échanges », a-t-il ajouté.

Le Haut-commissaire de la province du Namentenga,Adama Conseiga, a salué l’initiative de la direction régionale et a remercié le directeur provincial de l’Enseignement secondaire, technique et professionnel pour son appui à l’organisation de cette activité.

Il a par ailleurs félicité les participants pour leur engagement et les a encouragés à être des modèles dans la société.

Il convient de noter qu’un participant a profité de l’occasion pour retracer l’histoire de la parenté à plaisanterie entre les populations de Tema-Bokin, Mané et Boulsa, rappelant ainsi l’importance de cette pratique dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale.

Agence d’Information du Burkina

