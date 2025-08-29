BURKINA-NAMENTENGA-SECURITE-ROUTIERE

Namentenga : Les usagers sensibilisés sur le respect du sens giratoire à Boulsa

Boulsa, 29 août 2025 (AIB)- La Direction provinciale de la police nationale du Namentenga a déployé le jeudi 28 août 2025, les volontaires adjoints de sécurité (VADS) dans la ville de Boulsa, en vue de sensibiliser les usagers sur le respect du sens giratoire au niveau des différents carrefours.

La commune de Boulsa ne dispose d’aucun carrefour matérialisé,ni feux tricolores, ni panneaux de signalisation de nos jours du fait des travaux de construction et de bitumage en cours sur la route nationale n° 15 qui traverse la ville du sud au nord et cette situation provoque beaucoup accidents.

Pour y faire face,la direction provinciale de la police nationale du Namentenga a déployé le jeudi 28 août 2025,les volontaires adjoints de sécurité (VADS) pour conscientiser les usagers sur le respect du sens giratoire au niveau des différents carrefours.

Pour le Directeur provincial de la police nationale du Namentenga (DPPN) par ailleurs commissaire principal de police, Olivier Baguimzanré, de nombreux usagers ne maîtrisent pas le sens giratoire au niveau des carrefours notamment ceux qui viennent des villages environnants.

« Une voirie et un sens élevé de civisme des populations sont indispensables pour contribuer à minimiser les accidents de la circulation », a soutenu M. Baguimzanré.

Le dimanche 24 2025, un usager de la route a trouvé la mort dans un accident mortel à Boulsa.

